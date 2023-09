Leta 2019, torej ob odprtju, so v Resortu Jasna zaznali, da vključevanje mladih v delovni proces v gostinstvu na tradicionalni način, še posebej za tiste, ki se prvič srečajo s poletnim delom, ne deluje. Zgolj predstavitev osnov dela in nato takoj praktično uvajanje na delo na terasah lokala pri mladih enostavno ne obrodi pravih sadov. Ugotovili so, da morajo proces organizirati drugače in predvsem oblikovati atraktivno okolje. Oblikovali so projekt Mladi talenti Jasne, ki je namenjen mladim, predvsem iz lokalnega okolja. S poučno, a tudi zabavno prvo delovno izkušnjo v gostinstvu želijo, da jim je začasno delo (poletno, študentsko) v gostinstvu dlje časa postane tudi izbor pri izbiri izobraževanja po srednji šoli in/ali karierni izziv. Skozi poenostavljen način napredovanj po pozicijah, ki ima vsaka jasen opis del in nalog, so ustvarili okolje za ustvarjalno delo, ki omogoča učenje in možnost napredovanj po sezonah; pomembno je, imajo vsakič nov izziv, še posebej pa jih privlači interno mentorstvo mladi mladim. Energija mladih, znanje in kompetence namreč pridejo do izraza s pravim pristopom in resnični in iskreni podpori mentorjev. Mladi pokažejo izjemno spoštovanje do mentorja, zato so v Jasni posebno skrb namenili temu, da pridobijo kompetence certificiranih mentorjev za delo z mladimi na področju turizma, torej pri strežbi, kuhinji in pri delu z gosti.

Novosti in nadgradnje

Dominik S. Černjak, lastnik Jasna Chalet Resorta, ob koncu poletne sezone pravi, da se je projekt že tretje leto zapored zelo izkazal. »Letos je bilo 23 udeležencev, ker smo prvič omogočili, da so nekateri opravljali po dva termina, se pravi skoraj mesec dni.« Dodali so tudi nekaj nadgradenj. Udeležence so osamosvojili v večji apartma v centru Kranjske Gore, ker so si morali sami organizirati način sobivanja, kuhe, čiščenja kopalnic in seveda tudi zabavno-družabni del ni manjkal. »Nadgradnja prihaja sedaj, saj bomo projekt Mladi talenti Jasne, ki je v osnovi namenjen mladim med 15 in 18 letom, ki iščejo konkretno in zabavno prvo delovno izkušnjo, tudi na podlagi letošnjih izkušenj v sodelovanju s SRIPT za turizem pri EF pripravili v obliki projektne dokumentacije, ki bo na voljo brezplačno vsem članom SRIPT z namenom, da čim več mladim omogočimo zanimivo prvo delovno izkušnjo ali izkušenim dobro delovno okolje,« dodaja Černjak.

Znajo in zmorejo: biti gostinci

Černjak glede kadrovskih izzivov v prihodnost ne zre najbolj optimistično, meni, da žal ne kaže na bolje. »Medtem ko zahodnoevropske države sproščajo pogoje za zaposlovanje tujcev in zaposlovanje preko agencij (Nemčija na primer), pri nas v Sloveniji še nisem zaznal nobenih sistemskih ukrepov, ki bi pereč problem reševali. Morda bi veljalo birokratsko smetano, ki noče ali ne zna pripraviti ustreznih rešitev, ki jih sicer na terenu znamo našteti iz glave, povabiti na obveznih 14 dni dela na terenu in ne dvomim, da bi se določene ovire hitreje rešile.« V Jasni Chalet Resort so letos poleti še nekako sestavili ekipo. »Nekaj na račun konkretnih urnih postavk, celoletnega zaposlovanja, nekaj na račun ugleda, številnih nagrad, ker smo dobra lokacija za CV, zaradi urejenih namestitev, povezovanja z drugimi gospodarskimi subjekti, lastnim razvojem kadrov, opravljanjem šolskih praks in seveda z ekipo iz Mladih talentov Jasne.« Kadrovski prijemi, kot je Mladi talenti Jasne, mladim omogočajo, da razprejo krila in se dokažejo kot učeči, odgovorni sodelavci. Slovenija kot zelena trajnostno naravnana država pa brez dvoma potrebuje ravno to: dobre storitve in razvoj kadra s tega področja.