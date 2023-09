»Tisto, kar imajo skupnega podjetniki, ni nek določen tip osebnosti, temveč predanost sistematičnemu inoviranju,« je zapisal Peter Drucker, oče sodobnega managementa. Če je podjetnost lastnost, ki se jo lahko naučimo, ali kompetenca, ki jo lahko razvijamo in krepimo, kako lahko zaposlene spodbudimo, da začnejo razmišljati in se vesti podjetno? In zakaj tega ne počnemo?

V Sloveniji je težava v tem, da podjetja ne želijo imeti podjetnih delavcev, saj jih skrbi, da bodo šli na svoje, misleč: ko razvijejo vse kompetence, ki jih potrebujejo, bodo odprli svoje podjetje in začeli delati na svojem. Zakaj se to zgodi? Ko se delavec razvije in postane samoicativen, ga podjetje ne zna dovolj stimulativno zadržati, on pa uvidi, da je sposoben znotraj svojega okolja narediti več kot znotraj okolja, v katerem je zaposlen. Zato nekatera podjetja nočejo razvijati podjetnih ljudi.

Kdo je podjeten? Kaj je podjetništvo?

To ne pomeni, da imaš samo podjetje, to pomeni, da si podjeten tudi znotraj svojih sposobnosti, da si podjeten s svojim časom, da si podjeten z nalogami, ki so opravljene. S tega vidika v podjetju želimo podjetnike ne na makro ravni, temveč na mikro ravni – torej, da delajo tisto, za kar so plačani, recimo oblikovanje in pisanje besedil. To spodbudimo z vodenjem ključnih točk uspešnosti in organizacije časa, z nagradami in ocenjevalnimi lestvicami. Tako bodo zaposleni postali podjetni s svojimi nalogami in v svoji branži. Strah, da bi odšli drugam, je odveč, ker bodo postali odlični v tem, kar delajo, in ne v podjetništvu na splošno.

Kako še dodatno »pihniti« v iskrico podjetnosti v podjetjih?

Tako, da razkrijemo poslovanje. Zakaj bi skrivali, kako smo bili uspešni, kako je delo vsakega člana ekipe pripomoglo k uspešnosti celotnega podjetja. Ko delavec vidi, kako je bilo njegovo delo vrednoteno, bo čutil, kaj pomeni biti podjetnik. Bo čutil, da ko nekdo izstavi račun za 10.000 enot, je ozadju tega tudi njegovo delo. Če bo samo tekoči trak, pa bo delavec samo opravljal norme in ne bo šel čez normo, še več, šel bo malo pod normo, ker bo preizkušal, do kam lahko gre. Podjetnike lahko ustvarimo tudi tako, da delavce nagradimo. Pa ne s plačo, ki je zabeležena v pogodbi. Lestvice nagrajevanj morajo biti merljive v številkah. Recimo, število prodajnih razgovorov.

V večjih podjetjih predlagam lestvico OKR – objectives and key results, kar pomeni, da so posamezni oddelki med seboj odvisni, zadnji v verigi je odvisen od tistega prej. Prodajna ekipa bo pritiskala na marketing oddelek, ta na razvojni in tako naprej. Rezulati bodo doseženi prej in bolj učinkovito, saj vsi vedo, da če en člen v verigi ne bo dal največ od sebe, celotna veriga propade.

Katere lastnostni imajo podjetniki, ki so nujne za napredek družbe?

Prva je kreativnost – sposobnost videti, kako bo tvoja ideja obšla svet, kako bo pomagala drugim. Kreativnosti se ne da priučiti ali kupiti, ampak se rodiš z njo kot načinom, kako vidiš svet okoli sebe. Druga nujna lastnost je vizionarstvo, zlasti danes, ko je človeštvo na preizkušnji, ali nam bo uspelo v tem turbokapitalističnem svetu. Vizonar je nekdo, ki bo idejo, ki je še tako butasta, želel uresničiti. Če ni napredka, človeštvo ne gre naprej. Tretja lastnost je prepozanva talentov – sam težko uresničiš vse, zato potrebuješ ljudi okoli sebe. Potem moraš imeti odpornost na poraze. Če te potolčejo, potem nisi za svet podjetništva. Tudi skrb za sočloveka in skrb za naravo in okolje sta lastni podjetnikom in napredku družbe.

Kako prepoznate pravega podjetnika – kaj vas prepriča?

Pravi podjetnik je tisti, ki se zaveda, da je na neki točki dobro, da se ustaviš in dobro delaš tisto, kar delaš. Zaveda se, da je za rezultate treba počakati. Nekatere stvari se naredijo s trudom, nekatere pa s čakanjem. Vsi se rodimo po devetih mesecih, nekaj dni ali tednov več ali manj. Lahko se še tako trudiš, pa ne gre hitreje. Včasih je treba zgolj počakati na rezultate.