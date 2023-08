Atletico Madrid Jana Oblaka bo igral v skupini E skupaj s Feyenoordom, Laziom in Celticom.

Tekme 1. kroga skupinskega dela bodo 19. in 20. septembra, zadnji krog pa bo 12. in 13. decembra. Osmina finala bo 13., 14., 20. in 21. februarja prihodnje leto ter 5., 6., 12. in 13. marca. Četrtfinale bo 9. in 10. ter 16. in 17. aprila, polfinale 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo 1. junija na londonskem Wembleyju.