Pogrebna slovesnost se je začela okoli 9. ure po srednjeevropskem času, na njej pa je bilo prisotnih okoli 20 ljudi. Dostop do pokopališča je bil omogočen le osebam s seznama, ki ga je pripravila Utkinova žena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Utkin, soustanovitelj Wagnerja in desna roka vodje te najemniške skupine Jevgenija Prigožina, je bil veteran obeh čečenskih vojn in več let zaposlen v ruski vojaško obveščevalni službi (GRU). Skupaj s Prigožinom sta umrla 23. avgusta v letalski nesreči, ko je letalo z desetimi osebami na krovu strmoglavilo med letom iz Moskve v Sankt Peterburg.

Prigožina so medtem v Sankt Peterburgu brez vojaških časti pokopali že v torek. Nekateri ruski mediji pa so takrat poročali, da je v Sankt Petersburgu potekala tudi pogrebna slovesnost za Valerija Čekalova, dolgoletnega Prigožinovega prijatelja in vodje logistike skupine Wagner, ki je bil prav tako med umrlimi v letalski nesreči.