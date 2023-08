»Kritiziranje počasnega napredovanja protiofenzive je enako, kot da bi pljuvali v obraz ukrajinskemu vojaku, ki vsak dan žrtvuje svoje življenje in osvobaja ukrajinsko ozemlje kilometer za kilometrom. Vsem kritikom svetujem, naj utihnejo, pridejo v Ukrajino in skušajo sami osvoboditi en kvadratni centimeter,« je v izjavi za medije po srečanju s kolegi iz držav članic unije dejal Dmitro Kuleba.

Ob tem je pozval k nadaljnjim dobavam vojaške pomoči Kijevu, pri čemer naj se osredotočijo na tanke, oklepna vozila in sisteme protizračne obrambe. Države članice, ki imajo bojna letala F-16, pa je pozval, naj se pridružijo koaliciji Nizozemske, Danske in Norveške. Prispevajo naj tudi letala, ne samo sodelujejo pri urjenju ukrajinskih pilotov, je dodal ukrajinski zunanji minister.

Glede samega srečanja z zunanjimi ministri EU pa je dejal, da bosta unija in Ukrajina do konca leta sprejeli številne pomembne odločitve. »Leto želimo zaključiti z odločitvijo EU za začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino, kar bi bil zelo ambiciozen dosežek. Vendar pa je to mogoče, napredujemo v tej smeri,« je poudaril Kuleba. Z evropskimi kolegi so se poleg tega strinjali, da se bodo usklajevali pri nagovarjanju držav v Aziji, Afriki in Južni Ameriki, da bi podprle mirovni načrt ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon se je Kulebi v krajšem pogovoru ob robu zasedanja zahvalila za pomoč ob nedavnih poplavah. »Podpora Slovenije Ukrajini ostaja neomajna, vključno z obnovo ozemeljske celovitosti in iskanjem odgovornosti za zločine. Še naprej se bomo zavzemali za čimprejšnji dogovor o pravičnem in trajnem miru,« je zapisala na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Kuleba pa je sporočil, da je Ukrajina vedno pripravljena pomagati svojim pravim prijateljem, tudi ko doma bije vojno in potrebuje pomoč.