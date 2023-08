Mogoče so nekatere situacije izziv le za nas, meteorologe. Koga pa sploh zanima, kako bo z višino nizke oblačnosti, kako visoko bo treba v hribe, da bomo iz megle prišli na sonce, in podobno? Da, za tiste, ki bi morda radi šli v gore, so take napovedi pomembne, a takih je precej manj kot ljudi, ki jih morebitne vremenske ujme lahko prizadenejo. Morda nas ne preverjate tako pogosto, tako zainteresirano, kadar se z vremenom ne dogaja nič pretresljivega, vi pa ste vpeti v delovni vsakdanjik in komajda zaznate, ali piha ali ne, ali sije sonce ali je bolj oblačno – zanima vas morda smo, ali boste po suhem prišli v službo in nazaj domov, ali boste lahko delali na prostem ali ne. Potok za hišo ne bo narasel, veter ne bo lomil dreves ali vam odkrival toplih gred, vročina vam ne bo zameglila uma, ko boste pospravljali okolico hiše ali delali na polju ali rtu. Ja, po takem poletju bo morda kdo rekel: kaj mi mar, samo da ni nove škode.

Ko izkusimo nekaj hudega, postanemo manj izbirčni, in tako je tudi pri vremenu. Ne glejmo mu pod prste za vsako malenkost! Saj ni tako hudo, če dežuje, kadar bi radi bili zunaj. Bomo pa drugič. Naša pričakovanja glede vremena so postala zahtevnejša, kot postajamo zahtevnejši glede vsega v našem življenju. Hočemo imeti lepo hišo, lepo okolico hiše, hočemo jesti dobro hrano, preživeti lep dopust, biti uspešni v službi, v šoli … In tudi za naše življenjske dogodke hočemo čim bolj optimalno vreme. In če ga ni takrat, ko si to želimo, nam ni prav. Malo manj izbirčnosti in več prilagajanja, prosim! Vreme je svojeglavo in nas ne misli poslušati, sploh pa ne naših številnih in zelo različnih želja.

Na stvari, na katere ne moremo vplivati, se nima smisla jeziti, lahko smo le veseli, če kdaj ustrežejo našim željam ali okusu. Saj je tudi meni lepo prikolesariti v službo po sončnem jutru, medtem ko morebitni dež od mene zahteva več razmišljanja o tem, kako se moram obleči, kaj vzeti s sabo, a čemu bi se jezil? Če je samo dež, pa naj bo. Nič hudega, če me kje malo zmoči.