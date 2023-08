Problem desničarstva ni toliko v tem, da so najglasnejši med njimi strankarski veljaki. To je pač politika. To me zanima, briga pa ne. Mene bolj briga in moti duhovno opustošenje, ki ga povzročajo medijske ekspoziture. Propagandistični podaljški strank, ki onesnažujejo državljanski prostor.

Mediji veljajo za pse čuvaje demokracije. Toda Nova24TV in Demokracija nista psa čuvaja. Sta stekla psa desnice. (Pardon, da ne bo spet zamere: dreserja steklih psov desnice.) Sta primera demokratične prevare, da status varuha v službi državljanov in resnice pripada komurkoli, ki se blagovoli registrirati kot medij. Neglede na podle politične intence in afiliacije. Neglede na klavrne profesionalne, mentalne in kulturne kompetence. Neglede na socialno razdiralnost in hujskaštvo, hudobijo, primitivizem, populizem, privoščljivost in simplifikatorstvo. Odkod torej ta nora ideja, da jima pripada pravica, da nekaznovano povzročata družbeno škodo?

To ni polemika. Ne bom ta desnih spravljal k pameti. Vseeno mi je, kaj o meni pišejo in kako si razlagajo moje besede. Ne pustim pa si vzeti svobode, da povem, kar mislim, ne da bi mi zato srali po glavi. Recimo to, da lažnivci in ponarejevalci niso poklicani, da se sponzoruše SDS razglašajo za pse čuvaje.