Aleksander Lukašenko je v nagovoru beloruskemu varnostnemu svetu dejal, da voditelji Poljske in baltskih držav zganjajo histerijo zaradi prisotnosti pripadnikov skupine Wagner v Belorusiji in obsodil njihove nerazumne in neumne zahteve.

Poljska je skupaj z Litvo, Latvijo in Estonijo v ponedeljek pozvala Belorusijo, naj izžene pripadnike skupine Wagner s svojega ozemlja. »Morajo zapustiti našo regijo. Bojimo se incidentov, v katere bi bili vključeni ti plačanci,« je takrat dejal poljski notranji minister Mariusz Kaminski. Opozoril je, da je v Belorusiji nameščenih več tisoč wagnerjevcev, med katerimi so tudi kriminalci, izpuščeni iz ruskih zaporov.

Wagnerjevci so se v Belorusijo umaknili konec junija po neuspešnem uporu proti vojaškemu vodstvu v Moskvi, ki se je zaključil v manj kot 48 urah - domnevno po posredovanju Lukašenka med vodjo skupine Wagner Prigožinom, ki je vodil upor, in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Od takrat številni pripadniki skupine Wagner prihajajo v Belorusijo, natančneje v oporišče, ki se nahaja nekaj manj kot sto kilometrov jugovzhodno od prestolnice Minsk. Tam naj bi usposabljali beloruske vojake.

Poljska in baltske države že dlje časa opozarjajo na nevarnost provokacij iz Belorusije in na potencialno nevarnost, ki jo predstavlja tamkajšnja navzočnost Wagnerja. Poljska se je v začetku meseca odločila, da ob meji z Belorusijo namesti 10.000 vojakov. Litva pa je 18. avgusta zaprla dva od skupno šestih mejnih prehodov z Belorusijo.