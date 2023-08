Švedsko pretresle štiri eksplozije

Na Švedskem so danes v nekaj več kot eni uri odjeknile štiri eksplozije. Po navedbah policije niso terjale žrtev, so pa povzročile materialno škodo. Vzrok eksplozij za zdaj še ni znan, na teren pa so že prispeli strokovnjaki za eksplozije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.