Požar na severu države je Evropska komisija nedavno označila za največjega doslej zabeleženega v EU, glede na zadnje podatke pa je uničil že več kot 80.000 hektarjev površin. Grški premier Kiriakos Micotakis pričakuje, da bo skupna površina uničenih območij presegla 150.000 hektarjev.

V luči kritike leve opozicije je premier iz vrst konservativcev ognjeno stihijo pripisal posledicam podnebnih sprememb. Podnebna kriza je po njegovih besedah pridobila tolikšne razsežnosti, da je z doslej obstoječimi državnimi strukturami boj proti požarom vse težji.

Izpostavil je še dolgotrajno sušo, ki je julija prizadela državo in ji je sledil suh in vroč veter. Kot je dejal, je bilo letošnje poletje najbolj vroče, najbolj suho in najbolj vetrovno od začetka meritev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Požar na severovzhodu države blizu meje s Turčijo in na goratem ter težko dostopnem območju gori že 13. dan. Minuli teden je terjal življenja 20 ljudi, večinoma migrantov. Povzročil naj bi tudi tako ekološko kot gospodarsko katastrofo na območju, ki je eno najrevnejših v državi.