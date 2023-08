Policista sta po navedbah hrvaškega časnika Jutarnji list žensko posilila v avtu. Oba sta starejša od žrtve in sta že dolgo policijska uslužbenca - eden več kot deset let, drugi več kot 20. En je bil sicer v času zločina v službi, drugi ne. Kot še piše Jutarnji list, se je domnevni zločin zgodil že pred nekaj tedni, žrtev pa je dogodek takoj prijavila policiji.

Z liško-senjske policijske uprave, kjer sta zaposlena osumljenca, so danes sporočili, da so ju že suspendirali. Po končani preiskavi so proti njima vložili kazensko ovadbo in ju priprli.

Izpostavili so tudi, da sta s svojim vedenjem povzročila veliko škodo vsem pripadnikom policije. Obenem so poudarili, da imajo ničelno stopnjo tolerance do katerekoli oblike zlorabe žensk in da takšno vedenje najostreje obsojajo.