Sredstva so sicer majhna glede na siceršnje vrednosti pri ameriški prodaji orožja Tajvanu, a pomenijo prvo ameriško pomoč Taipeiju v okviru programa vojaške pomoči tujim vladam, ki vključuje nepovratna sredstva ali posojila suverenim državam.

Pomoč mora potrditi še kongres, kar pa je po navedbah AFP skoraj gotovo, saj tako demokratski kot republikanski kongresniki podpirajo Tajvan. Odločitev je že pozdravil republikanski predsednik zunanjepolitičnega odbora predstavniškega doma Mike McCaul, ki je sicer kritičen do Bidnove zunanje politike.

Jeza na Kitajskem

Odločitev je razjezila Kitajsko, ki ima Tajvan za del svojega ozemlja. Obrambno ministrstvo v Pekingu je posvarilo, da tovrstna pomoč škodi varnosti Tajvana. »Ameriška vojaška pomoč in prodaja Tajvanu zgolj hranita vojaški-industrijski kompleks ZDA, varnosti in dobrobiti tajvanskih rojakov pa škodita,« je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Wu Qian. Napovedal je še, da bo kitajska vojska »kot vedno sprejela vse potrebne ukrepe za odločen odgovor«.

Združene države Amerike že pet desetletij uradno priznavajo samo Peking, čeprav kongres v skladu z zakonom o odnosih s Tajvanom zahteva dobavo orožja Taipeiju za njegovo obrambo. Dosedanje ameriške vlade so mu orožje zagotavljale s prodajo.

State Department je v sredo še izpostavil, da ta prva neposredna vojaška pomoč ne pomeni priznanja suverenosti Tajvana.

Tiskovni predstavnik ministrstva je izpostavil, da ZDA »v skladu z zakonom o odnosih s Tajvanom in dolgoletno politiko ene Kitajske, ki je niso spremenile, dajejo na voljo Tajvanu obrambne izdelke in storitve, potrebne za vzdrževanje zadostnih samoobrambnih zmogljivosti«. »ZDA imajo stalen interes za mir in stabilnost v Tajvanski ožini, ki je ključnega pomena za regionalno in globalno varnost in blaginjo,« je še dodal.

Tajvansko obrambno ministrstvo se je že zahvalilo z besedami, da bo ta pomoč pomagala k regionalnemu miru in stabilnosti.

To je že drugič v dveh mesecih, da je Bidnova administracija orala ledino pri podpori Tajvanu. Julija je namreč prvič odobrila 345 milijonov dolarjev vojaške pomoči neposredno iz svojih rezerv.

Izrael je sicer največji prejemnik ameriške pomoči v okviru programa vojaške pomoči tujim vladam. V tem okviru letno prejme več kot tri milijarde dolarjev.