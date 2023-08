Na teh območjih lahko pride do razlivanj na običajnih območjih. Drugod po državi se bodo pretoki rek zmanjševali, so napovedali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Arso za danes ni izdal vremenskega opozorila, celotna Slovenija je obarvana zeleno. Danes zjutraj je dež ponehal tudi v vzhodnih krajih. Jasnilo se bo. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bo v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno, na Primorskem bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.

V petek bo delno jasno, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa sprva oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju do 16, najvišje dnevne od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj.

V soboto in nedeljo bo sončno in toplo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.