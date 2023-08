Glasovanje na volitvah v Bosni in Hercegovini mora temeljiti na političnem in ne etničnem kriteriju, saj imajo konstitutivni narodi – Srbi, Hrvati in Bošnjaki – v aktualnem političnem sistemu BiH privilegiran položaj, je zapisalo evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v razsodbi tožbe, ki jo je proti državi vložil Slaven Kovačević, svetovalec hrvaškega člana predsedstva BiH Željka Komšića. Privilegiji, ki jih imajo Bošnjaki, Hrvati in Srbi, spodkopavajo demokratičnost volitev, je zapisalo sodišče.

Tako je kot nezakonito prepoznalo sedanjo ureditev, po kateri srbskega člana predsedstva izbirajo le v Republiki Srbski, bošnjaškega in hrvaškega pa le v Federaciji BiH. Podobno etničnih omejitev ne bi smelo biti pri volitvah doma narodov parlamenta BiH, meni sodišče, kar v praksi pomeni, da bi morala biti vsa država ena volilna enota, vsak državljan pa bi lahko glasoval za kogar koli.

ESČP je že nekajkrat razsodilo, da je volilna zakonodaja v BiH neustrezna, toda doslej je šlo za primere onemogočanja kandidiranja zaradi etnične pripadnosti.

Sodišče je zapisalo, da sedanji sistem »ni prava demokracija, temveč 'etnokracija', v kateri je etnična pripadnost – in ne državljanstvo – ključna za zagotavljanje moči«.

Obstoječa ureditev izhaja iz daytonskega sporazuma, uresničitev današnje razsodbe ESČP, potem ko niso bile uresničene niti prejšnje, manj daljnosežne, pa je močno vprašljiva. Zato predstavlja zagato tako za državo kot za Evropsko unijo, ki od BiH zahteva izpolnitev razsodb sodišča. Prav danes je bošnjaški parlament potrdil pet zakonskih reform, ki jih je od Sarajeva zahteval Bruselj, zunanji minister Elmedin Konaković pa je potem dejal, da ima informacije o tem, da bo EU odprla pridružitvena pogajanja.

Kritike Hrvatov in Srbov

V koaliciji hrvaških strank v BiH so ocenili, da gre pri razsodbi ESČP za »radikalno politično agendo, katere cilj je doseči ureditev, v kateri bodo Bošnjaki glede na to, da so najštevilnejši konstitutivni narod, vladali v unitarni državi in vsiljevali svoje predstavnike vsem drugim«.

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je napovedal, da bo parlamentu predlagal zavrnitev razsodbe ESČP. Ocenil je da BiH ne more obstati kot država, ki temelji na državljanskem principu. »Tega ni mogla niti Jugoslavija, tega danes ne moreta niti Belgija niti Švica,« je dejal.

ZDA podpirajo uresničevanje sodb ESČP, te zadnje pa še niso temeljito preučile, pravijo in dodajajo, da je uresničevanje mogoče le, če politiki opravijo težko nalogo iskanja dogovorov.