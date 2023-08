Poslanci v ukrajinskem parlamentu so predstavili predlog zakona, s katerim bi v času vojne korupcijo izenačili z dejanjem državne izdaje. To so storili po tistem, ko je v državi v zadnjem času odmevalo več korupcijskih afer v vojski, nazadnje s trditvami o preplačilu neustreznih uniform iz Turčije.

Več ukrajinskih medijev je zadnje dni poročalo, da je obrambno ministrstvo jeseni lani v Turčiji mimo razpisa naročilo za 30 milijonov dolarjev zimskih uniform, da pa je vsaj del jaken, torej zgornjih delov uniforme, kupilo po trikrat višji ceni od tržne in namesto zimskih dobilo letne. Uniforme so naročili pri turškem podjetju Vector avia, ki je v solastništvu nečaka poslanca stranke Služabnik ljudstva predsednika Volodimirja Zelenskega, je med drugimi poročala Ukrajinska pravda. Obrambni minister Oleksij Reznikov je trditve ostro zavrnil in afero pripisal napačni ali lažni fakturi iz Turčije, o kateri novinarji ministrstva pred objavo niso povprašali, kot je dejal. Pozval je k umiku člankov, ki da zavajajo javnost in partnerje v tujini.

Podkupnine za izmikanje vpoklicu

Sredi avgusta je Zelenski odpustil vse vodje naborniških uradov v državi, potem ko je inšpekcijski nadzor razkril korupcijo, zlorabo oblasti in prevare. Nadzor se je začel, potem ko so ukrajinski mediji poročali, da si je bivši šef vojaškega naborniškega urada v Odesi sredi vojne kupil za več kot štiri milijone evrov nepremičnin in avtomobilov v Španiji. Preiskava je pokazala, da v zameno za podkupnino določenih posameznikov niso vpoklicali v vojsko. Vrsto nepravilnosti je preiskava potem odkrila tudi v drugih naborniških pisarnah po državi, ki jih bodo poslej vodili vojaki z bojnimi izkušnjami, ki jih bo preverila obveščevalna služba SBU.

Januarja je portal ZN.UA poročal, da obrambno ministrstvo nabavlja hrano za vojake po dva- do trikrat višjih cenah od tistih v trgovinah. Po tistem je Zelenski odstavil ali prisilil v odstop petnajst visokih uradnikov, med njimi namestnika obrambnega ministra, pet guvernerjev regij in namestnika ministra za infrastrukturo, ki je prejemal podkupnino za predraga javna naročila, med drugim za nujno potrebne dizelske generatorje. »Želim biti jasen: ne bo več tako, kot je bilo včasih,« je tedaj dejal Zelenski, misleč na razbohoteno korupcijo v državi pred vojno, ko je Transparency International Ukrajino leta 2021 označil za najbolj koruptno evropsko državo po Rusiji, na svetu pa je bila po odsotnosti korupcije na 122. mestu od 180 držav.

Kdo bo smel preiskovati?

Zdaj ukrajinski parlament pripravlja zakon, ki bi zaostril kazni za korupcijo. Zelenski je poročanju ZN.AU predlagal zakon, po katerem bi bila korupcija izenačena z državno izdajo v času izrednih razmer, torej tudi med vojno, preiskavo korupcijskih dejanj pa bi primarno zaupal obveščevalni službi SBU. Po nasprotovanju zahodnih držav je predlagal, da bi lahko preiskave opravljal ali SBU ali državni urad za boj proti korupciji (NABU), ki je sicer primarni organ za to nalogo, v primeru podvajanja pa bi o preiskavi odločil urad generalnega državnega tožilca. Skupina povezanih poslancev je opozorila, da bi bil to nevaren precedens, in je vložila svoj predlog zakona, po katerem bi preiskave korupcije opravljal samo urad NABU, je poročal portal.