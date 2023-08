Po treh kvalifikacijskih je slovenska teniška igralka Kaja Juvan na OP ZDA dosegla drugo zmago na glavnem turnirju ter se uvrstila v šestnajstino finala. Ljubljančanka, 145. na svetovni lestvici, je za zmago nad domačinko Lauren Davis (50.) potrebovala dobri dve uri in pol. Prvi niz je Američanka dobila v podaljšani igri s 7:3, v preostalih dveh pa je Kaja Juvan tekmici v vsakem nizu vzela servis po dvakrat, svojega pa izgubila le enkrat ter se veselila enega svojih največjih posamičnih uspehov na turnirjih največje četverice, na katerih se je doslej tretjič uvrstila med najboljših 32 igralk.

Po drugi zmagi na tretjem medsebojnem dvoboju z Lauren Davis je Kaja Juvan po tem, ko se je izvila iz objema presrečnega trenerja Oscarja Serrana, glasno dejala: »Gremo dalje. Ni druge.« Pot do uspeha Slovenke je bila po zaostanku v drugem nizu stresna. Kaja Juvan je občutila slabost, ki se je v tretjem nizu samo stopnjevala, dokler ni zaprosila za medicinsko pomoč in na klopi bruhala v vrečko. Potem ji je odleglo. Za slabost je bilo najbrž krivo preveč gela in tekočine ter vroče vlažno vreme, ki je zajelo New York.

Jubilejna zmaga Murrayja

Carlos Alcaraz je začel branjenje lanskega naslova v New Yorku na način, kakršnega si ne želi nihče, kot se je izrazil na družbenih omrežjih po uvrstitvi v drugi krog. Nemec Dominik Köpfer je namreč zaradi poškodbe v drugem nizu dvoboj predal. »Upam, da si bo Dominik kmalu opomogel. Sicer pa sem v tenisu užival. Prikazal sem odlično igro že v prvem krogu, kar me navdaja z optimizmom,« je povedal Carlos Alcaraz, ki je v ponedeljek izgubil mesto številke 1 svetovnega tenisa. Ta je spet v lasti Srba Novaka Đokovića. Prepričljivo so v drugi krog napredovali tudi številni drugi favoriti, med katerimi izpostavimo Nemca Alexandra Zvereva, Rusa Daniila Medvedjeva in Škota Andyja Murrayja, ki je dosegel jubilejno 200. zmago na turnirjih največje četverice. Omenimo še največji povratek prvega kroga, ki ga je uprizoril Grigor Dimitrov. Bolgar je proti Slovaku Alexu Molzanu prva dva niza izgubil v podaljšani igri, izenačil na 2:2 v nizih, v petem nizu pa zaostajal že z 2:5. Dimitrov se je pobral, zmagovalca pa je odločila podaljšana igra odločilnega niza, v kateri je Bolgar pri zaostanku s 7:9 rešil dve zaključni žogici ter niz dobil z 11:9. V drugem krogu se bo pomeril z Andyjem Murrayjem. Presenetljivo je uvodna niza izgubil tudi Hubert Hurkacz, a se je Poljak proti Švicarju Marcu Andrei Hüslerju pobral ter napredoval v drugi krog.

Isner se ne da

Tako newyorška publika kot vsa svetovna vselej posebno pozornost namenjata Gaëlu Monfilsu. Francoski zabavljač je izjemno priljubljen, v zadnjem času pa veliko pozornosti posveča hčerki Skai, ki jo imata z ukrajinsko teniško igralko Jelino Svitolino. Kljub temu je 36-letni igralec v zadnjem obdobju igralsko zelo uspešen, saj je v zadnjem mesecu na trdi podlagi premagal uveljavljene igralce, kot so Grk Stefanos Cicipas, Britanec Cameron Norrie in Avstralec Alex de Minaur. Moč Monfilsa je v uvodnem krogu OP ZDA občutil Japonec Taro Daniel, ki je prvi niz sicer dobil, v nadaljevanju pa je tudi na krilih publike prevladoval Monfils. Pod medijskim drobnogledom je bil tudi teniški veteran John Isner, ki v New Yorku igra na zadnjem profesionalnem turnirju. Američan je razveselil domačo javnost ter se s prepričljivo zmago proti Argentincu Facundu Diazu Acosti uvrstil v drugi krog.

Američani imajo v ženski konkurenci svojega aduta v Jessici Pegula, ki je v pripravah na New York osvojila turnir v Montrealu, kjer je v polfinalu premagala tudi prvo igralko sveta Igo Šwiatek. Američanka je v svoji karieri med posameznicami največkrat igrala proti Camili Giorgi. Žreb jima je na OP ZDA namenil že enajsti medsebojni dvoboj, ki ga je gladko s 6:2, 6:2 dobila Jessica Pegula. »Dvoboj je bil precej bolj izenačen, kot kaže rezultat. Camila je imela številne priložnosti, ki jih ni izkoristila. Kljub temu sem s svojo igro zadovoljna,« je povedala tretja igralka sveta.