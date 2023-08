Občina in država skupaj iščeta rešitev za Bežigrad

Predstavniki Mestne občine Ljubljana in države so se začeli pogovarjati, kako Plečnikov stadion, ki je zavarovan kot kulturni spomenik državnega pomena, rešiti pred propadanjem. V preteklosti je bilo v javnosti predstavljenih že več idej, kako bi lahko zaživel ohranjen in prenovljen stadion.