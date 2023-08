Aha, mi pa se zahvaljujemo Peskovu za to res senzacionalno odkritje o možnosti, da je nekdo namerno sestrelil Prigožinovo letalo. Kajti mi smo bili doslej trdno prepričani, da je ta upornik proti predsedniku Putinu strmoglavil zaradi nenadne napake na letalu ali pa skrajne malomarnosti pilota in da bo neodvisna mednarodna preiskava to tudi potrdila.