Na terenu je bilo 60 gasilcev iz Gasilske brigade Koper ter petih prostovoljnih društev iz gasilskih zvez Izola in Piran. Pomagali so pripadniki civilne zaščite iz Pirana in delavci Okolja Piran ter Cestnega podjetja Koper, je za STA povedal Aleš Suban iz Gasilske brigade Koper.

Delavci omenjenih podjetij so predvsem odstranjevali plazove, medtem ko so gasilci predvsem črpati vodo iz objektov, na ta način so morali posredovati 25-krat, je pojasnil.

Največ težav je bilo v Luciji. Številne objave na družbenih omrežjih so vsebovale posnetke deroče vode tamkajšnjega potoka Fazan, ki je prestopil bregove. Meteorna voda je po informacijah N1 zalila tudi vrtec v Luciji.

Gasilci so morali v nekaj primerih posredovati tudi v Seči, Strunjanu, Vinjolah in Portorožu, je povedal Suban. Na socialnih omrežjih je bilo videti obsežne poplave predvsem v spodnjem delu Strunjana.

Zaradi obilnih padavin se je sprožil tudi zemeljski plaz, zato so delno zaprli glavno cesto med Izolo in Sečovljami, polovična zapora ceste pa je bila potrebna tudi v Strunjanu in v Luciji, so zapisali na prometnoinformacijskem centru.

Močni nalivi so posledica majhnega, a izrazitega ciklona, ki se je razvil nad toplim morjem severnega Jadrana, je na družbenem omrežju X zapisal meteorolog Blaž Šter. »Središče se je popoldne pomaknilo nad Tržaški zaliv in severno Istro. Ob naši obali močni nalivi in konkreten veter. Na Letališču Portorož je v dveh urah padlo 66 mm dežja,« je še zapisal.