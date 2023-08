Ljubljančani potrebujejo Plečnikov stadion

Zgodba Plečnikovega stadiona se vleče že dobrih 15 let. Se pravi, da je to še eden od jarokačnih projektov v Ljubljani. A v primeru Plečnikovega stadiona je to dobra novica, vsaj za meščane. V tem času, ko se je vlekla zgodba o izdanih in zavrnjenih dovoljenjih, pritožbah, pozitivnih in negativnih mnenjih, sodnih postopkih, je – če ne drugega – prostor za Bežigradom ostal tak, kot je bil. No, z rahlo bolj načetim spomenikom in višjo travo na igrišču, a vsaj ni bil že pred petnajstimi leti nemudoma skomercializiran in iztrgan iz korpusa javnega prostora. Na tak način pa je javnost dobila možnost, da se še vedno vključuje v debato o rabi stadiona.