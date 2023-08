Slovenska predstavnika v evropskih klubskih tekmovanjih Olimpija in Celje bosta danes odigrala povratni tekmi zadnjega, četrtega kroga kvalifikacij. Olimpija bo za ligo Evropa ob 18. uri v Bakuju v Azerbajdžanu začela tekmo, v katero vstopa z zaostankom 0:2. Celje bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo ob 20. uri na svojem stadionu Z'dežele začelo lov na zaostanek 1:4 proti Maccabiju iz Tel Aviva.

Varčevanje na vsakem koraku, čeprav v klub letijo milijoni evrov

Potem ko je Olimpija 1. avgusta v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločila bolgarski Ludogorec in si zagotovila nastop najmanj v skupinskem delu konferenčne lige, sta očitno popustila vnema in taktična disciplina. Od tedaj je Olimpija le dvakrat s težavo zmagala (Domžale, Aluminij) in doživela štiri poraze (dvakrat Galatasaray, Qarabag in Celje) z razliko v golih 9:15. Olimpija igra iz tekme v tekmo slabše, vsi pa so se zavili v molk. Že po govorici teles na derbiju proti Celju je bilo očitno, da na igrišču ob poplavi tujcev ni prave harmonije. Po porazu je imela ekipa tako dolg sestanek, da so novinarji eno uro po koncu tekme obupali, da bodo dočakali tiskovno konferenco in so družno odšli.

Čeprav v klub letijo milijoni evrov – 2,9 milijona za uvrstitev v konferenčno ligo, 400.000 evrov za organizacijo štirih evropskih tekem, 2,5 milijona odškodnine ob prodaji Svita Sešlarja – varčujejo na vsakem koraku. Vse okrepitve so prišle brez odškodnin, kar se kaže v njihovi skromni kakovosti, predvsem pa je prevelik postal portugalski klan v slačilnici. Razlika v okrepitvah je vidna na primeru dveh igralcev iz Crvene zvezde v Sloveniji. Beograjčani so brez težave v Ljubljano poslali Motiko, medtem ko so veliko boljšega Pruceva v Celje le posodili in niso hoteli niti slišati, da bi ga klub lahko odkupil. Olimpija bo za potovanje na tekmo s Qarabagom porabila skoraj pet dni od ponedeljka do petka, saj ni najela posebnega letala, ampak je izbrala redno letalsko linijo Ljubljana–Carigrad–Baku, zato bodo igralci dve noči brez spanja, saj ju bodo preživeli na letalih in aerodromih, v nedeljo pa jih čaka derbi z Muro v Murski Soboti.

Olimpija je na zadnjih treh tekmah prejela 10 zadetkov, kar razkriva kronične težave v obrambi, saj bi nekateri igrali le v napadu, defenzivne naloge pa jih ne zanimajo. Prejšnjemu trenerju Albertu Rieri, ki je Olimpiji v nedeljo v Stožicah dal pravo lekcijo taktične zvitosti, so očitali pomanjkljivosti v obrambi. Joao Henriques naj bi v ta del igre prinesel ravnovesje s portugalsko šolo, a je vse skupaj še veliko bolj kaotično, saj je očitno, da je 19-letni poveljnik obrambe Ratnik zaradi nastopa na vsaki tekmi pregorel, novinec Muhamedbegović pa je slabši iz tekme v tekmo. Na bokih Portugalca Silva in Sualeheja bolj zanima napad kot obramba. 50-letni Henriques še zdaleč nima takšne avtoritete, znanja in karizme kot njegov predhodnik, ki je pred klubskimi funkcionarji hermetično zaprl slačilnico. Navijači upajo, da bo strokovni štab v nekaj dneh uspel resetirati ekipo, predvsem pa izbrati pravo enajsterico, sicer se bo stolček vse bolj tresel Henriquesu.

Celje stavi na zmagovalno miselnost trenerja Riere

Za Celjane je dobra novica, da bodo tekmo odigrali na svojem stadionu, potem ko so bili v prejšnjem krogu v Stožicah. Celje je med vsemi slovenskimi prvoligaši v najboljši formi in je kljub zaostanku 1:4 optimistično, saj je na obeh dosedanjih evropskih tekmah igralo bolje na povratni kot na prvi tekmi. Glede na zmagovalno miselnost bo Riera naredil vse, da preseneti največji izraelski klub.