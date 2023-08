Na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) je v teh dneh zelo burno dogajanje, saj se afere kar vrstijo. Začelo se je z zapletom okoli selektorja ženske članske vrste, saj igralke zahtevajo zamenjavo Boruta Jarca in grožnja z bojkotom reprezentantk še ni razrešena. Minuli teden je NZS skrbela za razburjenje, ko je derbi Olimpija – Celje prestavila iz Stožic v Šiško, pa nazaj na največji slovenski stadion, vmes spreminjala uro začetka in »trenirala strogost«, ko ni dovolila prestavitve tekme, ki sta si je želela oba kluba zaradi obveznosti v kvalifikacijah za evropske pokale. Trenutno odločevalcem v luksuzni nogometni palači na Brdu pri Kranju največ težav povzroča neodigrana tekma šestega kroga prve slovenske lige med Koprom in Rogaško.

Pravilo osmih v Sloveniji vzgojenih nogometašev

Ker NZS želi, da bi v slovenskih klubih igralo čim več doma vzgojenih nogometašev, v prvi slovenski ligi od letos velja pravilo, da mora imeti vsako moštvo v zapisniku, v katerem je prostora za 23 igralcev, najmanj osem nogometašev, ki so bili med 15. in 21. letom vsaj 36 mesecev registrirani v tekmovanjih pod njenim okriljem. Pri tem ni pomembno, ali so ti igralci slovenski državljani ali tujci. Ko so pred sobotno tekmo v peklenskih razmerah na Bonifiki, saj je termometer kazal 36 stopinj Celzija, sestavili zapisnik, je delegat tekme Danilo Levačič ugotovil, da omenjeni kriterij pri Rogaški izpolnjuje le sedem igralcev. Sporen je bil Žan Benedičič, saj ne spada med doma vzgojene nogometaše, ker je kot eden najbolj nadarjenih nogometašev odšel v tujino, kjer je bil tudi član Milana in Leedsa in ni odigral vsaj treh sezon v Sloveniji.

Slatinčani so prepričani, da imajo prav, saj je enaka zasedba izpolnjevala kriterije za tekmo petega kroga z Mariborom, ki je bila tudi registrirana z doseženim izidom 2:2, potem ko v 48 urah ni bilo nobene pritožbe. Delegat na tekmi med Rogaško in Mariborom je bil Danilo Kacijan, sicer tudi podpredsednik NZS in župan občine Cankova. V minulih dneh je Kacijan izpostavil, da so bile razmere za pisanje in potrjevanje zapisnika v Krškem, kjer so bili Slatinčani gostitelji, saj doma še nimajo urejenega stadiona po predpisih prve lige, zahtevne. Pravi, da računalniška oprema ni delovala tako, kot bi morala in da ga informacijski sistem ni opozoril, da bi bilo karkoli narobe. Dodal je, da bo za napako, če jo je naredil, sprejel odgovornost.

Rogaška je prepričana, da je za nastali položaj kriva NZS, saj trdijo, da so bili zavedeni z Benedičičem, zato zahteva ponovitev tekme v Kopru, povrnitev vseh stroškov, ki so nastali za obe ekipi, in opravičilo. Koprčani seveda nočejo niti slišati o novi tekmi, ampak želijo registracijo s 3:0 za njih. Ko so vsi pričakovali, da se bodo strasti umirile na sestanku predstavnikov Rogaške na sedežu NZS na Gorenjskem, so se razmere še bolj zaostrile.

Rogaška: Teptanje in poniževanje malih klubov

Kako so bili Slatinčani nejevoljni po sestanku, je razvidno iz zapisa, ki so ga objavili na svojem profilu na Facebooku: »Predstavniki NK Rogaška so se v družbi izbrane odvetniške družbe udeležili sestanka na Nogometni zvezi Slovenije na temo neodigrane tekme v Kopru. Kljub evidentnemu kršenju pravilnikov predstavnikov nogometne zveze, ki so bila dokazana tudi s pravnega stališča, NZS ni priznala nobene svoje napake, temveč se je z dvojnimi merili otepala vsake odgovornosti in s prstom kazala na NK Rogaška. Gre za teptanje in poniževanje slovenskega nogometa, še posebej vseh malih klubov, zato v luči boja za pravičnost in dobrobit slovenskega nogometa NK Rogaška ne bo odigrala naslednje tekme proti NK Radomlje, če NZS do začetka tekme ne bo priznala svoje odgovornosti in ponovno delegirala tekme med Koprom in Rogaško.« Na odziv NZS še čakamo.