Prerez slovenske likovne umetnosti

V Ljubljanski galeriji Bažato je to poletje na ogled razstava slik, skulptur in fotografij umetnikov različnih generacij, ki jih galerija zastopa in so zgled klasične likovne produkcije, nadgrajene s kritičnim mišljenjem. Tematska razstava Čas na poti predstavlja novejšo produkcijo umetnikov po sprejemljivih cenah in pripravlja teren za posamezne predstavitve uveljavljenih in manj uveljavljenih imen slovenske in hrvaške likovne scene. Slovenija in Hrvaška vlečeta zapuščino socializma, v katerem imajo umetnine neopredeljen status, saj je bila ideja kulture v prejšnji državi precej drugačna. Galerije v teh državah zelo težko obstanejo in umetniki ne bi preživeli brez državne podpore in občin. Te pomagajo pri produkciji del in podpirajo predstavitve na mednarodnih sejmih. Trg umetnin se pri nas le počasi ureja, tako da umetnike še vedno zastopa več galerij, kupci pa poskušajo pridobiti dela neposredno od umetnikov. Vendar galerija Bažato udejanja vizijo posebne promocije za umetnike v enkratnem paviljonu Severjevega kompleksa Astra za Bežigradom, ki deluje kot nekakšen odvod Hiše umetnikov Bažato na Humu v Goriških brdih.