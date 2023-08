Do zadnje strani: Odstre plasti vojne intergeneracijske travme

Samanto Hadžić Žavski smo bralke in bralci doslej poznali kot avtorico dveh zbirk kratke proze – Serijski morilec (Litera, 2019) in Obiski (Pivec, 2022) –, v letošnjem letu pa je izšel njen romaneskni prvenec. Sliši na naslov Smrt, v temo zavita (LUD Literatura) in obravnava stisko tistih, ki vojne ne doživljajo neposredno, ki je ne izkušajo na lastnih telesih, a jih kljub temu razjeda; s tem, ko jim nenehno jemlje bližnje, spreminja zemljevid njihovega čustvenega sveta in se postopoma prelevi v tisto, kar imenujemo intergeneracijska travma.