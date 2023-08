Pri pripravi programa sodelujejo umetniki, sosedje, najvidnejši prebivalci Križevniške, gostinci, vinarji, tiskarji. Robert Waltl, umetniški vodja Mini teatra, opiše poslanstvo Dneva križevniškega soseda, ki bo potekal ta petek, 1. septembra, kot krepitev skupnostnega duha, ki izboljšuje kakovost življenja. »Ob prihodu v to ulico, ki je veljala za sam rob Stare Ljubljane, smo njeno oživitev vzeli za svoje poslanstvo. Mini teater ima močno kohezivno energijo, saj vse leto prirejamo predstave za otroke. Tako je z leti skozi našo ulico šlo na stotisoče obiskovalcev. Je ena redkih ulic v Stari Ljubljani, kjer se otroci spoznavajo, družijo, igrajo in izmenjujejo stripe. Mini teater je ozelenil Križevniško ulico, jo napolnil z vrtnicami, drevesi in rastlinami, s tem pa smo povabili vse druge ulice, da še same prevzamejo to idejo. Naša ulica poleti mimoidočim ponuja prijetno senco in osvežitev pred vročino ter oddih na naših popisanih križevniških klopeh. Tukaj se lahko tudi odžejajo s svežo ljubljansko vodo iz pitnika Voke. Letos smo v Ljubljani veliko govorili o javnem prostoru, zelenem okolju, skupnosti. Križevniška je lahko tukaj dober primer in zgled,« je prepričan Waltl.

Vsi dogodki v okviru Dneva križevniškega soseda so brezplačni, so pa dobrodošli prostovoljni prispevki. V petek ob 18. uri bodo v Judovskem kulturnem centru v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana odprli prvo stalno razstavo o holokavstu v Ljubljani, slavnostna govornica bo predsednica države Nataša Pirc Musar. Ob 19. uri bo sledila lutkovna predstava za najmlajše Obisk pri soncu, večer pa bodo sklenili z glasbenim nastopom Stiškega okteta in tradicionalne skupine ANBOT ob 20.30. Poleg programa za vse starosti letos izstopa tudi kulinarična ponudba. Dišalo bo po okusih Balkana, Bližnjega vzhoda ter judovske in slovenske kuhinje.