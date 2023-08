Osnovna šola Mengeš: Pouka v kletni etaži še nekaj časa ne bodo izvajali

V preteklih dneh se je zaradi posledic poplav v Osnovni šoli Mengeš uresničil najslabši scenarij. Imajo namreč kar nekaj tehničnih težav, zato so bila že vabila za 85 učencev bodočega prvega razreda za prvi šolski dan in potrdila o šolanju letos poslana nekoliko pozneje kot po navadi. Prav tako še nekaj časa ne bodo mogli izvajati pouka v kletni etaži in športne vzgoje v novi telovadnici.