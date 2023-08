Potniki na britanskih letališčih sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še vedno čutijo posledice ponedeljkovega dogodka, zaradi katerega je bilo odpovedanih več sto vzletov in prihodov letal. Kot je za britanski BBC ocenil generalni direktor IATA Willie Walsh, bo višina izrednih stroškov, ki so zaradi napake doleteli letalske prevoznike, dosegla blizu 100 milijonov funtov. »To je zelo nepošteno, saj britanska kontrola zračnega prometa za napako ne bo plačala niti penija,« je dodal.

Med dodatnimi izdatki prevoznikov so se znašli stroški zagotavljanja prenočitev in iskanja novih letov za potnike, ki so obtičali na letališčih. Walsh je ob tem izrazil tudi dvom o razlogu za nastale motnje, ki ga je navedel pristojni britanski organ. »Ta sistem bi moral biti zasnovan tako, da zavrača napačne podatke, ne pa da sesuje sistem,« je prepričan Walsh.

Po informacijah predstavnice kontrole zračnega prometa Juliet Kennedy je v ponedeljek odkrita tehnična težava pomenila, da je avtomatski sistem, ki kontrolorjem zračnega prometa zagotavlja informacije o letalih in njihovih poteh, za nekaj časa prenehal delovati. »Za obvladovanje varnosti smo morali omejiti število letov, ki smo jih lahko upravljali,« je dodala.

Britanska vlada je v torek zavrnila, da bi bil dogodek povezan s kibernetskim varnostnim incidentom. Ob tem je napovedala, da bo o dogodku opravljen tudi neodvisen pregled.

Medtem ko je bila v ponedeljek odpovedana več kot četrtina letov v in iz Združenega kraljestva, je bilo v sredo odpovedan le še približno odstotek letov, poroča družba za letalsko analitiko Cirium. Najhuje prizadeta britanska letalska družba pa je bila največja, torej British Airways.