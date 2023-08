Na periferiji imperija

Vzpenjaš se v hrib po ulicah, ki so bile tlakovane za tovorne živali. Ne greš po stezah in brezpotjih, ampak po ulicah starega mesta. Zelo starega. Ulice četrti Sultanahmet v Carigradu so nastale kmalu po Kristusovi smrti, ko se je mesto imenovalo še Novi Rim. Cesar Konstantin je imel ideje o širitvi krščanstva, ulice pa je gradil zelo ozke. Kucuk Ajasofia se lomi skozi vratolomne ovinke med hišami, ki se nagibajo na cesto. Prostora je za dva osla, vendar Turki nekako stisnejo med pločnike svoje široke avtomobile, in ko v nasprotni smeri pogumno pripelje rumeni taksi, se na neki način zmanjšajo in zvijejo tako, da je nekako prostora za dva, vmes pa se pririne še tretji na motorju. Vljudno potrobijo, ko se jim zdi, da voziš prepočasi. Zakoni fizike so fleksibilni. Svojevrstna motorizirana Kalvarija pripelje do vrha, kjer se prostor razpre v spopad civilizacij. Z druge strani iz Galate sem elegantno pripelje skoraj neslišni tramvaj.