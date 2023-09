Riž po mediteransko

Sestavine:

300 g piščančjih prsi

3 žlice oljčnega olja

1 čebula

1 paprika

2 paradižnika

1 manjši jajčevec

3 stroki česna

1,5 skodelice riža

1 žlička mlete paprike

2 skodelici jušne osnove (piščančje ali zelenjavne)

½ pločevinke pelatov ali ½ skodelice paradižnikovega pireja

šopek peteršilja, vejica rožmarina, parmezan

Priprava:

Piščančjim prsim odstranimo kožo in morebitne kosti, jih operemo, osušimo s papirnato brisačo in narežemo na kose. Čebulo olupimo in jo drobno sesekljamo, na malce večje koščke pa narežemo papriko, jajčevec in paradižnika. Na štedilnik pristavimo ponev in počakamo, da se segreje, dodamo oljčno olje ter čebulo, da postekleni, nato pa na koščke narezanega piščanca in pustimo, da se meso nežno zapeče. Zatem pridamo še riž, da se malce prepraži in prepoji z oljem in mleto papriko. Vse te sestavine med mešanjem pražimo približno 5 minut, da se koščki mesa lepo zapečejo. Mesu in zelenjavi primešamo še svežo papriko, jajčevce in paradižnika ter pelate ali paradižnikov pire, timijan in rožmarin, na majhne delce narezan česen, jušno osnovo ter začinimo s poprom in soljo po okusu. Temperaturo na štedilniku znižamo za toliko, da tekočina zgolj rahlo brbota, in posodo pokrijemo s pokrovko. Riž kuhamo 20–30 minut oziroma tako dolgo, da se zmehča in vpije vso tekočino. Če je tekočine premalo in riž še ni kuhan, dodamo še malo jušne osnove. Preden riž z zelenjavo postrežemo, vanj vmešamo še naribani parmezan, na koncu pa ga še obogatimo s svežim peteršiljem ali drobnjakom.