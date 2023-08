Modrijani so tudi skupina, ki v Sloveniji nastopi na največ veselicah. »Začnemo aprila in končamo oktobra,« pravi Švab. »Nekoč so bile veselice le julija in avgusta, zdaj pa so šotori podaljšali sezono. Zaradi nepredvidljivega vremena veselice brez šotora skorajda ni več.« O snemanju pesmi Klic srca pa nam je povedal: »Eldo Viler smo že prej oboževali, a ko smo šli v studio, smo dejansko videli, s kom imamo opravka. Pesem je posnela v prvem poskusu. V studiu je bila za mikrofonom le pet minut.«

Pesem govori o hrepenenju stare ženice, da bi se kateri njenih otrok vrnil v dodobra načeto hišo, kjer zdaj živi sama. Avtor Franci Smrekar je dolga leta živel v Švici, navdih pa mu je dala hiša, ki je takrat dejansko stala v njegovi rojstni vasi Vrhje v občini Brežice. Besedilo je ganljivo in mnogi se najdejo v njem.

»Nekega večera me je poklical Franci Smrekar in povedal, da ima pesem zame. 'Ne vem,' sem rekla, 'zdaj sem vendar že nekoliko starejša …' Na srečo je vztrajal in potem sem jo še večkrat zapela z Modrijani, nekajkrat me je nadomestila tudi hčerka Ana Dežman. To je res profesionalen ansambel. Fantje so pri stvari in zelo prijazni. Vesela sem, ko me pokličejo.« Trenutno Elda Viler z Ivom Gajičem pripravlja knjigo svojih spominov, razmišlja o koncertu ob osemdesetletnici ter se po nekaj strahu zaradi poplav veseli manj vročih dni.