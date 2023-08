Kombi s slovenskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 40-letnik, so policisti okoli polnoči ustavili na bencinskem servisu na Obrežju. Še preden je voznik dodobra ustavil, je iz vozila skočil sopotnik, preskočil ograjo in pobegnil v noč. Policisti so se podali za njim in ubežnika, šlo je za 33-letnega Afganistanca z urejenim bivanjem v Italiji, proti jutru prijeli v Brežicah.

Pri pregledu kombija so policisti v tovornem delu odkrili 26 državljanov Turčije, ki so državno mejo prečkali nezakonito.

Avtomobil s hrvaškimi registrskimi tablicami, ki ga je vozila 29-letna Hrvatica, pa so policisti ustavili popoldne na počivališču Zaloke, v smeri Ljubljane. Ugotovili so, da ima voznica v njem šest državljanov Irana, ki so pred tem prav tako nezakonito prečkali mejo. Avtomobil so zasegli, voznico pa kazensko ovadili.