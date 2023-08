Zelenortski otoki so od samega začetka povzročali težave evropskim prvakom iz leta 2017. Luka Dončić in Mike Tobey sta sicer z igro pick and roll lepo izkoriščala počasnost 221 centimetrov visokega Edyja Tavaresa v obrambi, a je ta kljub temu z dolgimi rokami močno omejeval slovenske košarkarje. V napadu so igralci v belih dresih preveč hiteli, do odprtih metov ni prihajal niti Dončić. Ko je po eni izmed obrambnih akcij padel po tleh in se prijel za levo stegensko mišico, ki mu povzroča težave že dalj časa, je selektorja Aleksandra Sekulića zagotovo zaskrbelo, a ni bilo hujšega. »Nismo potrpežljivi v napadu, v obrambi pa se prepočasi vračamo,« je v minuti odmora bentil Sekulić. Slovenija je sicer ves čas držala rahlo prednost, tudi zaradi dobrega izkoriščanja izgubljenih žog nasprotnika. Nekoliko slabši je bil napadalni prvi polčas Dončića, ko iz petih poizkusov niti enkrat ni zadel za tri, prvi koš iz igre pa dosegel tik pred koncem prvih 20 minut, sta dobro nadomestila Klemen Prepelič (10 točk) in Aleksej Nikolić (8).