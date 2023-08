Kot je ob današnji objavi polletnih rezultatov izpostavil izvršni direktor podjetja s sedežem v Billundu Niels Christiansen, so z njimi zadovoljni še posebej zaradi tega, ker je bilo to obdobje polno izzivov za industrijo igrač.

V teh okoliščinah je Legu uspelo ohraniti visoko povpraševanje po izdelkih, svoj delež na trgu igrač pa so še okrepili, je izpostavil Christiansen in dodal, da Legov močan finančni položaj pomeni, da lahko podjetje izvaja dolgoročne trajnostne in digitalne naložbe ter naložbe v proizvodnjo.

K rezultatom je v največji meri prispeval prodajni uspeh tematskih lego kock Vojne zvezd in Lego Icons ter njihovih uveljavljenih serij kock Lego City, Lego DREAMZzz in Lego Technic.

Medtem ko se je prodaja v ZDA povečala, pa se je njena rast na Kitajskem upočasnila. Po pojasnilih vodstva podjetja je normalizacija razmer, ko kupci znova zahajajo v trgovine in trošijo, na Kitajskem poteka počasneje od njihovih pričakovanj.

Lego je v prvi polovici leta odprl 89 novih trgovin, od tega 54 na Kitajskem, kjer se namerava širiti še naprej, tako da je skupno število trgovin po vsem svetu doseglo 988, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Lego, ki velja za vodilnega proizvajalca igrač na svetu, je leta 1949 ustanovil Danec Ole Kirk Christiansen. Podjetje še vedno ne kotira na borzi in je v celoti v lasti družine Christiansen. Potem ko je na začetku novega tisočletja zašlo v finančne težave, si je opomoglo z osredotočanjem na franšize in filme, zlasti Lego Batman, Harry Potter in Ninjago, še navajajo agencije.