V reki Donavi nad jezom Vohburg pri mestu Grossmehring na Bavarskem je 19. maja lani kanuist zagledal nekaj čudnega. Z veslom je neznano stvar nekako potisnil do obrežja, rezultat pa je šokiral: šlo je za močno razkrojeno truplo otroka. Kljub temu, da je od takrat preteklo že kar nekaj vode, še vedno ni jasno, kdo je otrok in kako je umrl. Nemški policisti so se trudili poiskati priče, ki bi o tem karkoli vedele. Pozivali so ljubitelje vodnih športov, sprehajalce, ribiče. Pregledali so reko in obrežje, kolikor je bilo le mogoče. Brez oprijemljivih rezultatov. Zdaj so skupaj z Interpolom javno objavili fotografijo rekonstrukcije dečkovega obraza. Interpol jo je svojim 195 članicam poslal skupaj s črnim obvestilom – gre za mednarodni poziv k zbiranju podatkov o neidentificiranih truplih.

Otrokovi posmrtni ostanki so bili zaviti v plastično folijo in obteženi s kamnito ploščo. Bili so močno razpadli, tako da je šele obdukcija potrdila, da gre za človeka. Kot je zdaj sporočil Interpol, gre za dečka, starega od pet do šest let, visokega okoli 110 centimetrov in težkega 15 kilogramov. Z rjavimi lasmi in krvno skupino 0. Koliko časa je bilo truplo v vodi, ne vedo. Prav tako ne, kje je padel v reko. Preiskava je pokazala, da je zelo možno, da je otrok nekaj časa preživel izven Nemčije.

»S črnim obvestilom pozivamo mednarodne organe pregona, da pregledajo svoje podatkovne baze in odprte oziroma nerešene primere,« je sporočil generalni sekretar Interpola Jürgen Stock: »Nekdo nekje ve nekaj o tem dečku, zato je pomembno, da nekatere podrobnosti javno objavimo. Ne glede na to, ali je bil žrtev trgovine z ljudmi, ugrabitve ali nasilja, bi radi mobilizirali vse sile, da bi ga identificirali in preiskovalcem pomagali osvetliti njegovo smrt.« Javnost, zlasti tiste, ki se spomnijo pogrešanega otroka, katerega značilnosti in izginotje kažejo na morebitno povezavo s tem primerom, pozivajo, naj se obrnejo na policijo.

Identifikacija po 65 letih

Od predlanskega leta Interpol nudi preiskovalcem podatkovno zbirko I-Familia, orodje, ki pomaga pri identifikaciji neznanih trupel prek ujemanja DNK. Tisti, ki sumijo, da bi bil lahko deček njihov sorodnik, se tako lahko obrnejo na domačo policijo, ki bo navezala stik z Interpolom, da bodo primerjali DNK. Primer sodi tudi v program Identify me (Prepoznaj me), v okviru katerega iščejo koristne informacije o nerešenih primerih. Prvič so ga predstavili maja letos v povezavi s prizadevanji za identifikacijo 22 žensk, domnevnih žrtev umora.

Identifikacija žrtev je včasih zelo dolgotrajna. V začetku leta 1957, na primer, so v gozdnatem predelu Filadelfije v ZDA našli kartonasto škatlo, v njej pa truplo fantka, starega med štiri in šest let. Zavit je bil v odejo, brutalno pretepen, poln modric, podhranjen, s tremi večjimi brazgotinami. Bil je umorjen, verjetno je umrl zaradi udarca po glavi. Šele konec lanskega leta so s pomočjo revolucionarne tehnike genetske genealogije ugotovili njegovo identiteto – v sistemu so namreč našli sorodnike po mamini strani. Šlo je za Josepha Augustusa Zarellija, umrl je pri štirih letih. Njegova starša sta že mrtva, nekaj sorojencev pa je še živih. Zdaj upajo, da bo identifikacija pomagala, da bi vendarle ugotovili, kdo je pred toliko leti zakrivil njegovo smrt.