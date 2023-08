Agencija RS za okolje (Arso) je pripravila načrt preglednega monitoringa tal in voda po poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku letošnjega avgusta. Načrt je med drugim predvidel tudi odvzeme vzorcev mulja in tal v porečju reke Meže, in sicer na štirih lokacijah v dolini reke Meže. »Analiz vzorcev tal in mulja še nimamo. Pričakujemo jih prihodnji teden,« so za STA danes pojasnili na Arsu. Natančna metoda, ki jo uporabljajo pri analizi, terja več časa, so pojasnili.

Medtem pa je občan Prevalj na družbenem omrežju Facebook objavil rezultate analize tal po odstranitvi mulja z območja na naslovu Ob Meži, ki jih je sam naročil pri podjetju Envit. Iz objavljenega dokumenta je razvidno, da so v vseh poslanih vzorcih močno presežene kritične vrednosti svinca in cinka, kot jih določa področna uredba, medtem ko vsebnosti kadmija presegajo tako imenovano opozorilno vrednost.

Objava je, sodeč po odzivih na družbenem omrežju, številne močno razburila. Župan Občine Prevalje Matic Tasič je glede dogajanja danes dejal, da čakajo še na uradne podatke in nadaljnja navodila stroke, kaj narediti z zemljino in na kakšen način. »To smo pričakovali, hočemo imeti še uradne podatke, na podlagi teh podatkov bomo reagirali,« je dejal.

Doslej so v fazi intervencije s poplavljenih območij odstranjevali samo mulj, ki so ga deponirali na območju Poljane, kjer so zdaj naložene ogromne količine mulja. Zagotovo pa bo, tako Tasič, na poplavljenih območjih treba odstraniti tudi del zemljine, ampak je potrebno počakati na natančna navodila, je še dejal Tasič.

Na NIJZ podatkov vzorčenj še ne morejo komentirati

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa so v zvezi z rezultati analiz vzorcev mulja in tal sporočili, da bodo sodelovali pri interpretaciji uradnih podatkov uradnega vzorčenja s strani pristojnih inštitucij in na podlagi ugotovitev predlagali javnozdravstvene ukrepe in priporočila.

»Za slednje bo zelo pomembna tudi primerjava med rezultati meritev, ki se v delu Koroške izvajajo že več let. Za primerjavo rezultatov so pomembne okoliščine odvzema vzorcev in metoda analiziranja. Podatkov vzorčenj, ki jih niso opravile pristojne inštitucije, ne moremo komentirati, saj ne poznamo vseh okoliščin odvzemov vzorcev, ki pa so pomembne za pripravo ugotovitev in priporočil,« so pisno odgovorili za STA.

Do pridobitve uradnih rezultatov vzorčenja pa je, tako NIJZ, za prebivalce pomembno, da upoštevajo navodila ministrstva za okolje, podnebje in energijo glede ravnanja z muljem. Tam priporočajo, da naj prebivalci pri rokovanju z muljem uporabljajo zaščitne rokavice, škornje, plašče in podobno, pri tem pa je še posebej treba paziti in preprečiti, da bi se z muljem igrali otroci. Poudarjajo še, da je mulj treba odložiti na pravilen način na mesta, kjer se zbirajo odpadki, in da bodo za mulj poskrbele pristojne službe.

Gmote ohišij akumulatorjev sredi Mežice

Medtem v Mežiški dolini dodatno razburjajo nekatera pretekla ekološko sporna ravnanja, ki jih je razkrila narasla voda. Časnik Večer danes poroča, da so poplave sredi Mežice razkrile gmote ohišij akumulatorjev, zakopanih tudi v brežino Meže. »Jasno je, da so povezani s proizvodnjo akumulatorjev. In tudi, da so tam že več desetletij,« so med drugim zapisali pri Večeru.

STA v zvezi s tem na odgovore inšpektorata za okolje ter ministrstva za okolje, podnebje in energijo še čaka. Morebiti bodo kaj v zvezi s tem lahko povedali tudi na popoldanski novinarski konferenci Tovarne akumulatorskih baterij Tab Mežica, ki vsako leto konec avgusta skliče novinarsko konferenco po redni skupščini delničarjev, ki je sklicana za danes opoldne.