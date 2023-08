Metropolitanski urad za transport (MTA) je v torek objavil posnetke in fotografije, kako je voda drla po stopnicah na postajo Times Square v središču Manhattna. Vodovodna cev je počila zgodaj zjutraj in v nekaj urah se je na postajo steklo okoli 6,8 milijona litrov vode, so sporočili iz MTA.

Poplava je ovirala nekaj bolj obremenjenih linij tudi v jutranji konici.

Kot so pojasnili pri uradu, je počila ena od glavnih cevi, ki so jo vgradili leta 1896. Voda pa ni zalila le postaje, ampak tudi nekatere okoliške ulice, zaradi česar so imeli težave v prometu.

Newyorška podzemna železnica deluje od leta 1868, ko so vzpostavili prve vlake nad zemljo, leta 1904 pa so uvedli prve podzemne linije. Sistem deluje 24 ur na dan vse dni v letu.