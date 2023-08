V regijskih centrih za obveščanje so minulo noč zabeležili 18 dogodkov, povezanih z odstranjevanjem posledic padavin in vetra, največ na območju regijskih centrov Maribor, Koper in Murska Sobota, po enega pa na območju regijskih centrov Ljubljana, Celje, Nova Gorica in Postojna. Aktiviranih je bilo 12 prostovoljnih in drugih enot, navaja poročilo Centra za obveščanje RS pri upravi za zaščito in reševanje.

Med drugim so gasilci v torek zvečer posredovali na območju Cerknice, kjer so pregledali streho industrijskega objekta in se z lastnikom dogovorili, da sam sanira poškodovano streho. Na dveh lokacijah v Cerknici so gasilci preventivno postavili protipoplavne vreče.

Drava bo še poplavljala, povečana nevarnost plazov

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes izdala oranžno opozorilo za možnost poplav na Koroškem, Savinjskem in zahodnem Štajerskem, saj bo ponoči še oblačno s padavinami. Drava se še razliva in bo poplavljala tudi ponoči. Predvidoma bo narasla Mura, ki se bo razlivala znotraj protipoplavnih nasipov.

Reke in hudourniški vodotoki po državi, zlasti v Podravju in porečju Savinje, bodo ponoči še naraščali. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer lahko reke in hudourniki v porečjih Meže in Savinje poplavljajo na neobičajnih območjih.

Po opozorilu Geološkega zavoda Slovenije obstaja povečana nevarnost nastajanja plazov tudi na območjih, ki do zdaj niso bila prizadeta. To velja za večji del Slovenije. Preventivno sta do preklica zaradi grozečih plazov še vedno zaprti državni cesti Dravograd-Ravne na Koroškem in Dravograd-Libeliče, kjer je plaz še posebej obsežen.