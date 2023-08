Stefanos Kaselakis, bogat 35-letni ladjar, ki od svojega 15. leta živi v ZDA, se je pred nekaj dnevi razglasil za petega kandidata za novega vodjo Sirize, največje grške opozicijske stranke. Konec junija je z njenega vodstva odstopil 48-letni Aleksis Cipras, premier v letih 2015–2019, in sicer zaradi hudih porazov na parlamentarnih volitvah maja in junija letos. Cipras je prišel na oblast v časih najhujše finančne krize v Grčiji, ko je obljubljal konec zategovanja pasu, a zaradi prevelikega pritiska tujih upnikov tega ni mogel uresničiti.

Favoritinja je bivša ministrica

Levičarska Siriza bo vodjo izbirala na kongresu 10. septembra in verjetno še v drugem krogu šest dni pozneje. Največ možnosti ima nekdanja ministrica za delo, 38-letna​ Efie Ahcioglu. Najbrž pa jih ima tudi Kaselakis, ki ne skriva svoje homoseksualnosti, delal pa je med drugim pri investicijski banki Goldman Sachs. Kandidirajo tudi 62-letni Evklid Cakalotos, ki je v dolžniško vročem poletju 2015 na položaju finančnega ministra zamenjal zagrizeno nepopustljivega Janisa Varufakisa, potem 47-letni Nikos Papas, ki je dolgo veljal za Ciprasovo desno roko, in 77-letni Stefanos Cumakas, nekdanji član socialistov in nekoč njihov minister.

Pri izbiri šefa stranke gre tudi za vprašanje, kdo bo poslej vodil grško opozicijo proti desnosredinskemu premierju Kiriakosu Micotakisu, ki vlada od leta 2019 in čigar stranka Nova demokracija je letos spet dobila absolutno večino v parlamentu. Na obeh volitvah letos je, enako kot že leta 2019, dobila 40 odstotkov glasov. Maja to ni zadoščalo za večino, junija po novem volilnem zakonu pa je, ker po njem zmagovalna stranka dobi dodaten bonus poslancev. Tudi zato Micotakis po majskih volitvah ni zares poskušal sestaviti vlade in se je odločil iti na junijske, račun pa se mu je lepo izšel.

Cipras je stranko vodil 15 let. Odstopil je po tem, ko je Siriza letos prejela le 20 oziroma 18 odstotkov podpore, zaradi novega volilnega sistema pa ima v 300-članskem parlamentu le 47 poslancev. Še leta 2019 je dobila 31,5 odstotka glasov, na dveh volitvah leta 2015 pa je obakrat presegla 35 odstotkov glasov in močno premagala Novo demokracijo.

Pomagal pri Bidnovi kampanji​

Kaselakis, ki živi na Floridi, je bil letos kandidat Sirize za poslanca. Predstavlja se kot nekdo, ki je uspel iz nič in ki podpira socialno enakost. »Več generacij je izgubljenih. Čas je, da zgradimo grške sanje, ki jih tako zelo potrebujemo,« je zapisal na svoji spletni strani, kjer se zavzema za progresivne davke, za spodbude za podjetja, ki svojo dejavnost selijo iz Aten in ki dobiček delijo z zaposlenimi, za ločitev cerkve od države in za odpravo obveznega služenja vojaškega roka. Prizadeva si tudi za boljši odnos do živali. Kot svoj domači kraj predstavlja Hanijo na Kreti, enega najstarejših grških mest, ki izvira še iz časov minojske kulture v 2. tisočletju pred našim štetjem. Grška javnost ga večinoma sicer ne pozna, je pa v času hude dolžniške krize z neprofitno platformo pomagal mladim pri pisanju prošenj z življenjepisom za delo v tujini.

V ZDA se je preselil, ko je s 14 leti zablestel na mednarodnem tekmovanju v matematiki in dobil štipendijo v Massachusettsu. Študij je nadaljeval v Pensilvaniji, kjer je kot prostovoljec pomagal senatorju Joeju Bidnu ob volitvah demokratskega predsedniškega kandidata leta 2008. Z zunanjo politiko se je ukvarjal v mislišču Center za strateške in mednarodne študije v Washingtonu D. C. in kot pisec kolumn za ameriške časopise. V zadnjem obdobju je zaplul v poslovne vode, zlasti v ladjarsko industrijo, in ustanovil podjetje za prevoz razsutega tovora.