Natanko v trideseti minuti druge ure dvoboja je na igrišču številka štiri kvalifikantka Kaja Juvan v drugem nizu drugič odvzela servis 29. nosilki zadnjega letošnjega grand slama, Italijanki Elisabetti Cocciaretto. Enako stari nasprotnici (22 let) iz Ancone, ki jo je spremljala zajetna skupina navijačev, trdno prepričana, da bo njena zmaga lahka. Po ostrem začetku Italijanke in njenem vodstvu z 2:0 se je v Slovenki očitno nekaj premaknilo, močno je stisnila pest leve roke, vzela igro v svoje roke in osvojila naslednjih šest iger zapored za zmago s 6:2 in potem za končno zmago osvojila še drugi niz s 7:5. Ko je bilo Cocciarettovi jasno, da je vrag odnesel namišljeno poceni zmago, je jezna v nemoči na igrišču razbila lopar in si prislužila opomin glavne sodnice Eve Asderaki Moore, prve ženske, ki je sodila moški finale newyorškega granda slama leta 2015.

»Nasprotnica me je z začetno agresivno igro prisilila, da sem napadla tudi sama. Ko sem dojela, da mi gre, sem začela neizmerno uživati v borbi. Na igrišču so se mi povrnili dobri stari občutki in niti za hip se mi ni, ne glede na rezultat, zdelo, da bi lahko bila v podrejenem položaju. Zdaj vem, da mi je nekajmesečni premor od tenisa dobro del, da se odločno pobiram, umirjam in da mi gre dobro. K temu je, poleg brata in mame, nesporno veliko pripomogla celotna ekipa, ki me spremlja, posebej moj trener Oscar Serrano. On je zares dober človek, ki me razume, delo z njim pa se mi na igrišču že pozna« je Kaja Juvan uro po dvoboju svoje občutke vesela delila s sedmo silo v sobi številka tri kot vedno živahnega medijskega središča OP ZDA.

Serrano je eden najpomembnejših trenerjev v teniškem centru v Barceloni, ki ga vodi zmagovalec pariškega grand slama leta 2002 Albert Costa in v katerem sedaj trenira tudi v New Yorku edina naša predstavnica. »Naš center je nekaj posebnega. Mladim, obetavnim teniškim igralcem omogoča popoln razvoj, ne samo na športnem področju. Ustanovitelj pravi, da nismo teniška akademija, je pravi filantrop in tenis podpira predvsem iz človekoljubnih namenov,« o okolju, v katerem se dobro počuti, entuziastično pripoveduje Kaja. O tenisu razmišljajo na povsem drugačen način kot na primer v akademiji Patricka Mouratoglouja s sedežem v Biotu pri Nici v Franciji, v kateri je po Sereni Williams in Stefanosu Cicipasu trenutno najrazvpitejši Danec Holger Rune. Ta je kot četrti nosilec letošnjega OP ZDA nastopal na sosednjem igrišču številka pet sočasno z Ljubljančanko in dokaj bedno izgubil proti Špancu Robertu Carballesu Baeni.

Trener Kaje Juvan je sodeloval že z razvpitim italijanskim zvezdnikom Fabiem Fogninijem, ki je letos v New Yorku obtičal v kvalifikacijah. Med njegovimi varovankami je bila tudi Španka Carla Suarez Navarro, ki je prebolela raka, letos poleti pa svoji ženi, španski igralki nogometa Olgi Garcii (srečna kot že dolgo ne), rodila dvojčici Noo in Ono.

Nasprotnico v drugem kolu OP ZDA, Američanko Lauren Davis, ki je pred tem izločila solidno Črnogorko Danko Kovinič, Kaja Juvan dobro pozna: »Ima močno igro, zato lahko tudi veliko greši. Zna hitro zmagati ali pa še hitreje izgubiti« Ob pričakovanih zmagah obeh se bo Slovenka v tretjem krogu pomerila s svojo najboljšo prijateljico in prvo igralko sveta, Poljakinjo Igo Swiatek, s katero sta zmagali tudi v igri parov na olimpijskih igrah mladih v Argentini.