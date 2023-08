S tekmama proti Severni Irski (četrtek, 7. septembra, ob 20.45 v Ljubljani) in San Marinu (nedelja, 10. septembra, ob 20.45 v Serrevalleju) se bodo za slovensko reprezentanco kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji prevesile v drugo polovico. Po štirih krogih je vrstni red v skupini: Finska in Kazahstan po 9 točk, Danska in Slovenija po 7, Severna Irska 3 in San Marino 0.

Negativna bilanca s Severno Irsko

»Smo dovolj kakovostni, da se v naši kvalifikacijski skupini veliko vpraša tudi Slovenijo. Želje so jasne, osvojiti vseh šest točk, saj nam manjkata dve ali tri točke iz Helsinkov. Proti Severni Irski doslej nimamo najboljše bilance (po ena zmaga in remi ter trije porazi, op. p.), a tradicija je zato, da se ruši. Čaka nas tekma proti trdemu in agresivnemu tekmecu, ki je močan v dvobojih in na drugi žogi ter dober v obrambi in zna tudi kakovostno odigrati v napadu. V tem elementu bomo morali biti boljši kot v Helsinkih in nadgraditi vse dobre stvari, ki smo jih delno pokazali ob remiju proti Danski. Šele nato bomo razmišljali o San Marinu,« je bil na druženju z mediji na Brdu pri Kranju, kjer imajo pripravljene tudi protipoplavne vreče in so posekali nekaj dreves, po tradiciji zgovoren slovenski selektor Matjaž Kek.

Mariborčan je ostal zvest tradiciji, da pri izbiri igralcev stavi na preverjene moči, zato so na seznamu le »stare sile« in nobenega novega obraza, saj ima jedro reprezentance sestavljeno. Upa, da so igralci, ki so našli nove klube, zadovoljni. Stojanović je začel igrati za Sampdorio, Šeško ima nekaj težav s poškodbo in je v obdobju prilagoditve v Leipzigu, Vipotnik je zabil prvi gol za Bordeaux, Mlakar je zamenjal klub. »Pomembno je, da je začel braniti Oblak, ki je kot kapetan na vrhu hierarhije v reprezentanci. V junijski akciji nam ni manjkal le na igrišču, ampak tudi v slačilnici. Od njega pričakujem tisto, kar nam je vedno dal, zanesljivost na igrišču in izven njega, pa tudi tekmec bo moral razmišljati, kdo je zdaj v slovenskem golu. Tisti, ki so imeli težave s poškodbami, se vračajo in dobivajo minute. Janža je imel težave s kolenom, Kurtić je po menjavi kluba začel igrati. Vprašljiv je Zajc, ki od tekme z Mariborom v Fenerbahčeju ni treniral. Verbiču manjka kakšna minuta, a zanj se ne bojim, saj glede na njegov značaj pri njem le raste motiv,« je o izbiri zasedbe pojasnjeval Kek, ki je tudi že pripravil seznam tistih, ki bi vskočili v primeru odpovedi. Med tistimi, ki lahko pričakujejo vabilo, je omenil Martina Kramariča iz Sočija v Rusiji, Marka Zabukovnika in Nina Koutra iz Celja, Marcela Ratnika iz Olimpije, Svita Sešlarja in Nina Žuglja (Bodo Glimt), ki je trenutno poškodovan.

Slovenija brez treninga v Stožicah

Veliko je govora o slabi igralni površini v Stožicah, zato Slovenija na njej ne bo opravila uradnega treninga. »Prepričan sem, da bodo ljudje, ki so odgovorni za igrišče, naredili vse, da bi bila travnata površina čim boljša. Igrišče bo enako za obe ekipi. Če bo malo slabše, se bomo prilagodili. Iz tega ne bom delal velikega problema,« je dodal Kek.