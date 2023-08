Trasa letošnje dirke je pisana na kožo tistim kolesarjem, ki se dobro počutijo v vožnji navkreber. Ravninskih etap praktično ni, zato včeraj ni bilo presenečenje, da so svojo priložnost iskali redki sprinterji. Etapa od Andore do Tarragona (184,6 km) je bila sicer označena za hribovito, saj je vsebovala dva vzpona tretje kategorije, a zadnjih 30 kilometrov je bilo ravninskih, kar je sprinterjem dajalo upanje na etapno zmago. Ker so na Vuelti letos le štiri povsem ravninske etape, najhitrejši niso izpustili priložnosti.

Glavnina je celotno etapo tri ubežnike držala na varni razdalji, ki ni bila večja od dveh minut in pol. Kolesarji, ki so v ospredju vozili 160 kilometrov, so bili ujeti 20 kilometrov od ciljne črte in nato se je začel boj za položaje. V zadnjih metrih spet ni šlo brez padca, a jo ni skupil nihče med kandidati za končno zmago, se je pa skupina, ki se je borila za etapno zmago, zelo razredčila. Zaradi padca je brez sprinta za visoko uvrstitev ostal tudi Matevž Govekar. Največ spretnosti je pokazal prvi favorit za zeleno majico Kaden Groves, ki je pred ciljem prehitel Sebastiana Molana (UAE Emirates), ki je s sprintom začel prezgodaj. »Naporen dan je za nami, saj smo porabili veliko energije za nadziranje etape. Zaradi padca v zadnjem ovinku je med mano in Molanom nastala večja razlika, a sem verjel, da ga lahko prehitim,« je po 14. zmagi v karieri in drugi na Vuelti, kjer je slavil že lani, povedal Avstralec Kaden Groves.

Dan je bil miren za kolesarje, ki se borijo za rdečo majico skupnega zmagovalca. Čeprav je Primož Roglič na cilju znova zaostal za štiri sekunde za tekmeci, so organizatorji na koncu vsem pripisali čas zmagovalca. Do sprememb tako ni prišlo, v majici vodilnega pa ostaja zmagovalec branilec lanske zmage Remco Evenepoel. Danes kolesarje čaka še ena podobna hribovita etapa, ki se lahko konča s sprintom glavnine.