Potem ko je Francija že po dveh tekmah na svetovnem prvenstvu senzacionalno izgubila možnosti za napredovanje v drugi del, je eden najizkušenejših mož v moštvu Nicolas Batum javno okrcal francosko zvezo, ker zaradi vojaške agresije v Ukrajini igralcem, ki igrajo za ruska ali beloruska moštva, ne dovoli nastopati za reprezentanco. Potem ko ruski in beloruski klubi ne smejo sodelovati v praktično vseh mednarodnih športnih tekmovanjih, je francoska košarkarska zveza edina, ki je od reprezentantov zahtevala podpisano izjavo, da ne bodo odšli v Rusijo ali Belorusijo. Tako za glaske peteline ne sme igrati Thomas Huertel, košarkar Zenita iz Sankt Peterburga, ki je bil eden ključnih posameznikov pri številnih dozdajšnjih uspehih.

»Psihično in fizično smo razpadli. Igralci in trenerski štab smo glavni krivci, a globoko se morajo zamisliti tudi vodilni v zvezi. Da izgubljamo igralce zaradi nerazumnih pogojev... Huertel, ki je bil vrsto let ključni član reprezentance, ne sme igrati le zato, ker nosi dres ruskega moštva. Neumnost. Zamočili smo. Povsem vseeno mi je za politične igrice. Prihodnje leto potrebujemo na olimpijskih igrah najboljših možnih 12 igralcev,« je bil jasen Nicolas Batum. Heurtel je sicer dogovor z Zenitom sklenil že lani poleti, kar bi pomenilo, da ne bi smel nastopiti na evropskem prvenstvu. Zato se je prestopu odrekel, a le do konca evropskega prvenstva, saj je že naslednji dan po finalu, v katerem je Francija klonila proti Španiji, podpisal z ruskim klubom. Za podobno potezo pa se nista odločila Livio Jean-Charles (CSKA Moskva) in Louis Labeyrie (Unics Kazan), ki sta posledično manjkala že na prvenstvu stare celine. Poleg Batuma so nezadovoljstvo s potezo francoske zveze izrazili še nekateri ostali igralci, med njimi tudi Evan Fournier. »Podpisovanju takšnih izjav nikakor nisem naklonjen. Za to sem se določil izključno v dobrobit moštva. Po svetu je veliko konfliktov in če bi za vsakega veljala ista merila, potem ne bi igrali nikjer več,« je bil oster Evan Fournier.

Pri Košarkarski zvezi Slovenije pomislekov ob tem, ko se je selektor Aleksander Sekulić preselil na klop Lokomotive Kubana, niso imeli. Za njim je sicer uspešna sezona, saj je klub pripeljal do finala lige VTB, kjer je klonil proti Unicsu iz Kazana. Na temo podpisa za ruski klub je Sekulić že v lanskem intervjuju za Dnevnik povedal, da je potreboval nekaj časa za premislek. »Pomisleki so jasno bili, saj ne moreš ostati ravnodušen, ko gledaš stvari, ki se dogajajo. A moje vodilo je vedno bilo, da športa in politike ne mešam. Tega načela se striktno držim.« K Sekuliću se je pred novo klubsko sezono preselil tudi naturalizirani Američan Jordan Morgan, ki ni prišel v dvanajsterico za svetovno prvenstvo, šušlja pa se, da Lokomotiva snubi tudi Klemna Prepeliča, ki je trenutno brez kluba. Na košarkarskem mundialu sicer v ruskih klubih nastopata le dva igralca, reprezentanta Črne gore Bojan Dubljević (Zenit) in Nikola Ivanović (Runa Basket Moskva).