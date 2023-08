Dan po prepričljivi zmagi na drugi tekmi svetovnega prvenstva proti Gruziji je bilo razpoloženje v slovenskem taboru precej bolj sproščeno kot pred tem. Kot da je košarkarjem selektorja Aleksandra Sekulića z ramen padlo ogromno breme, ki se je nakopičilo po slabši predstavi proti Venezueli. Hkrati je prišla tudi razveseljiva novica, da poškodba hrbta Jake Blažiča ni hujše narave, a bo 33-letni Blejec preventivno bržkone izpustil današnji zadnji obračun prvega dela v skupini F proti Zelenortskim otokom. Zdaj je tudi že jasno, da Slovenijo v drugem delu čakata Avstralija in Nemčija.

Blažič se je izognil najhujšemu

Ko je sredi tretje četrtine tekme proti Gruziji Jaki Blažiču z višine na hrbtu pristal Tornike Šengelia, je marsikomu zastal dih. Košarkar Cedevite Olimpije je namreč obležal na parketu in tulil od bolečin, kar je bilo zaskrbljujoče predvsem zaradi tega, ker je v minuli sezoni izpustil tri mesece prav zaradi operacije hrbta. Podrobni zdravniški pregledi so na srečo pokazali, da poškodba ni hujše narave in da nima nobene povezave s prejšnjo. »Jaka je opravil slikanje z magnetno resonanco in računalniško tomografijo. Težjih poškodb ni bilo videti, a je nanj vseeno padel težak igralec in to se mora poznati. Zato bo izpustil kakšen trening in izvajal terapije. V naslednjih dneh bomo spremljali njegovo stanje in se odločali sproti, kaj in kako. Ne bomo pa ničesar prehitevali. Ne gre za isto poškodbo, kot jo je imel v pretekli sezoni. Nategnil si je vezi ob hrbtenici, povratek pa bo odvisen od reakcije telesa. Takšna poškodba ni pogosta, lahko pa jo primerjamo z zvinom gležnja ali delno poškodbo ligamentov, kjer je vse odvisno od stopnje bolečine. Včasih se lahko športniki po zvinu gležnja vrnejo v nekaj dneh, včasih pa vse skupaj traja malo dlje. A pomembno je, da smo se izognili najhujšemu,« je stanje poškodbe pri Blažiču razkril reprezentančni zdravnik Marko Macura.

Eden tistih, ki je sicer omejene minute na parketu na obeh tekmah dobro izkoristil, je bil Gregor Hrovat. Proti Venezueli je bil eden redkih, ki je bil agresiven v obrambi, proti Gruziji pa je dodal zaporedni pomembni trojki. »Dojeli smo, da brez obrambe proti nobenemu nasprotniku ne bo lahko. Naše glavno orožje je napad, a ko je energija prava tudi v obrambi, lahko igramo proti vsakomur,« pravi Gregor Hrovat, ki Zelenortskih otokov nikakor ne podcenjuje. Moštvo, ki ima v svojih vrstah 221 centimetrov visokega orjaka Edyja Tavaresa, je po visokem porazu proti Gruziji ugnala Venezuelo in je še v igri za napredovanje v drugi del. »Zelenortski otoki so pokazali, da niso slaba ekipa. Nenazadnje so premagali Venezuelo, s katero smo mi imeli kar nekaj težav. Imeli smo dan za počitek ter temeljito pripravo na nasprotnika in upam, da bomo spet prikazali naš pravi obraz,« še dodaja Hrovat.

Zelenortski otoki v vzponu

Zelenortski otoki so številčno najmanjša država, ki se je kadarkoli uvrstila na svetovno prvenstvo. Pred tem je ta naziv v rokah držala Črna gora. Ob Edyju Tavaresu so najbolj nevarni posamezniki Will Tavares, Betinho Gomes in Ivan Almeida. »Zelenortski otoki so povsem drugačna ekipa od Gruzije. Njihov napad temelji na protinapadih in kakovosti posameznikov, ki imajo izkušnje z evropsko košarko. Pod košem imajo Edyja Tavaresa, ki odlično brani obroč in imajo temu tudi prilagojeno obrambo. So izredno neugodna ekipa, ki skozi turnir raste. Imeli so namreč specifične priprave z majhnim številom pripravljalnih tekem, zato predstava proti Gruziji ne kaže njihovega pravega obraza. Proti Venezueli je bila že čisto drugačna igra in pripravljeni moramo biti na kakovostnega nasprotnika,« meni pomočnik Sekulićev Dejan Mihevc, ki je izpostavil odlike ostalih nosilcev igre.

»V napadu je njihov prvi igralec Ivan Almeida, ki že dolgo časa igra v Evropi. Na položaju štirice imajo Betinha Gomesa, ki je neugoden atletski igralec z odličnim metom za tri točke. Tu je še izkušeni organizator igre Will Tavares. Poleg omenjenih imajo na položaju dva in tri atletske posameznike, zato bo velik poudarek na individualni odgovornosti v obrambi.«

