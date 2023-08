Jubilejna mednarodna razstava filmske umetnosti v Benetkah – najstarejši filmski festival na svetu letos vstopa v svojo 80. izdajo – se bo v Palači filma na Lidu začela nocoj, uradno pa jo bo odprl film Poveljnik (Comandante), italijanska vojna drama, ki jo je sopodpisal in režiral Edoardo De Angelis; vse do prihodnje sobote se bo na Mostri v različnih programskih sklopih odvrtelo približno 200 filmov vseh zvrsti in dolžin. V osrednjem tekmovalnem programu se bo za zlatega leva potegovalo 23 celovečercev.

Poleg že omenjenega Poveljnika je v konkurenci kar nekaj uglednih imen, čeprav je zavoljo stavke hollywoodskih scenaristov (ki traja že od maja) in igralcev (ki so se scenaristom pridružili sredi julija) prišlo tudi do nekaterih odpovedi: kot uvodni film je bila tako sprva načrtovana romantična komedija Izzivalci (Challengers) režiserja Luce Guadagnina s hollywoodsko zvezdnico Zendayo, vendar se je izid filma prav zaradi stavke zamaknil na april prihodnjega leta. Tako ga v Benetkah ne bo, kot tudi ne nekaterih sprva napovedanih zvezdniških imen, denimo igralke Emme Stone, ki ima glavno vlogo v novi nadrealistični fantaziji Yorgosa LanthimosaPoor Things, ali režiserja Bradleyja Cooperja, ki je v tekmovalni program uvrščen z biografsko dramo Maestro o legendarnem dirigentu in skladatelju Leonardu Bernsteinu, v kateri je odigral tudi naslovno vlogo. Člani igralskega sindikata namreč v času stavke ne nastopajo pred kamerami in ne promovirajo svojih filmov.

Srhljivke in biografije

V igri za zlate leve so med drugimi biografski film Priscilla (o Priscilli Presley), ki ga je režirala Sofia Coppola, akcijska drama DogmanLuca Bessona in psihološka srhljivka Morilec (The Killer) v režiji Davida Fincherja z Michaelom Fassbenderjem v glavni vlogi, pa vampirska komedija Grof (El Conde), ki jo je zrežiral Pablo Larrain, in še en biografski film, Ferrari v režiji Michaela Manna – ta govori o Enzu Ferrariju, v njem pa igrata Adam Driver in Penelope Cruz. Devetčlanski mednarodni žiriji bo predsedoval režiser Damien Chazelle, sicer redni gost Mostre, ki jo je odprl že dvakrat – leta 2016 z muzikalom Dežela La la in leta 2018 z biografsko dramo Prvi človek.

Zlatega leva za življenjsko delo bosta prejela italijanska režiserka Liliana Cavani, vsestranska umetnica in ena protagonistk nove italijanske kinematografije 60. let preteklega stoletja, ki je leta 1965 prejela zlatega leva za film Philippe Petain: Proces v Vichyju, in pa hongkonški igralec Tony (Chiu-wai) Leung. 61-letnik, ki velja za enega najuspešnejših azijskih igralcev, je leta 2000 s filmom Razpoložena za ljubezen prejel nagrado za najboljšo glavno moško vlogo na festivalu v Cannesu, priznanje za življenjsko delo pa si je med drugim prislužil z uspešnim povezovanjem popularne kulture, televizijskih nastopov in umetniškega filma.

Med najtežje pričakovanimi filmi letošnje Mostre sta sicer zadnja izdelka Romana Polanskega in Woodyja Allena, oba bosta prikazana izven konkurence. Allen se vrača s svojim prvim filmom v francoskem jeziku, naslovljenim Coup de Chance, Polanski pa s filmom The Palace, za katerega umetniški direktor festivala Alberto Barbera pravi, da je »poln nenavadnih podob«.