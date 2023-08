Med prosilci za azil in prebivalci vasi Hloraka na obrobju letoviškega mesta Pafos na zahodni obali Cipra so bili odnosi že dlje časa napeti. Do spopadov je prišlo nekaj dni po tem, ko so oblasti začele odstranjevati sirske begunce iz stanovanjskega kompleksa, ki so ga zaradi neprimernih pogojev za bivanje zasegle in zaprle.

Hujša eskalacija razmer je sledila v nedeljo, ko so lokalni prebivalci protestirali proti priseljencem, nato pa so se posamezne skupine ločile od glavnine protestnikov in začele uničevati lastnino tujih državljanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nasilje se je nadaljevalo tudi v ponedeljek zvečer, ko je približno 500 Sircev organiziralo mirne demonstracije kot odziv na dogajanje v nedeljo in v tednu pred tem, policija pa je tako sirske kot lokalne protestnike razgnala s solzivcem in vodnim topom.

Policija je skupno aretirala 21 ljudi, med njimi osem državljanov grškega dela Cipra, enega Grka in 12 Sircev. Pri posredovanju je bil ranjen policist, ki ga je v roko zadela molotovka, utrpel je opekline druge stopnje.

Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je nato danes »zaradi eskalacije spopadov med migranti in desničarskimi skrajneži« sklical izredni sestanek, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki policije in obveščevalnih služb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Predsednik je prisotnim naročil, naj zagotovijo mir in varnost z vsemi sredstvi, ki jih ima država na voljo,« je povedal tiskovni predstavnik vlade. Dodal je, da so na sestanku razpravljali o potrebnih nadaljnjih korakih in poudaril, da bo policija okrepila prisotnost na območju Pafosa.

Oblasti na Cipru že dlje časa trdijo, da so ena najbolj obremenjenih držav ob sredozemski migrantski poti. Po podatkih EU je Ciper med vsemi državami članicami lani zabeležil največje število prošenj za azil glede na število prebivalcev. Letos je sicer število prošenj nekoliko upadlo, potem ko je Hristodulides urejanje področja nezakonitih migracij postavil za najpomembnejšo prednostno nalogo svoje vlade.