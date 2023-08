Ko še Zoki obupa

Ponedeljkovo deževje je v Ljubljani tradicionalno zalilo več podvozov. Tudi tistega pri Unionu na Celovški. In spet se je, kako tradicionalno, našel voznik, ki je zapeljal v poplavljeni podvoz. Rešil se je skozi okno. In ni bil edini. Podobno je bilo v podvozu na Šmartinski … In potem so se pojavile dobronamerne pobude, da bi pred podvoze, ki jih deževje v Ljubljani tradicionalno poplavi in v katere potem tradicionalno zapelje najmanj en avto, opremili z opozorilnimi tablami ali celo semaforjem, ki bi se prižgal ob previsoki vodi. Kaj? Naj izumimo nov prometni znak, okrogel z rdečo obrobo, avtom v vodi in rdečo črto čezenj, ki bi sporočal: ne vozi v visoko vodo? Ali smo res tako daleč? Ali zdrava pamet res ne pomaga več? Če vidiš, da je podvoz povsem poplavljen in da je voda verjetno visoka kaka dva metra in da ti ne veš, koliko je dejansko visoka, pač ne vozi v vodo! Ali je res tako težko?