Solidarnost in sebičnost

Odkar svetovne bipolarnosti med ZDA in Sovjetsko zvezo ni več, je postala značilnost duhov in duš; duhov, ker razum narekuje pameti neusklajene usmeritve za delovanje, in duš, ker sočustvujejo z žrtvami in krivci hkrati. Nedoslednost je oblika javne zavesti. Veličastna solidarnost med ljudmi je dobila možnost zaradi odlične organiziranosti državnih ustanov in civilnih združb. A tudi nesolidarnost je tu, celo odeta v solidarnost. Ljubljani je bilo večinoma prizaneseno, ker je poskrbela sama zase, a bi bilo še bolje, ko ne bi nesolidarnost sosednjih občin preprečila zadrževanja stoletnih količin vode, češ, kaj bi mi tvegali za mesto, potem bo pri nas povodenj, Janković bo pa na suhem. Če smo solidarni samo sami s seboj, sta solidarnost in nesolidarnost ista stvar. Kdor je solidaren samo sam s seboj, je sebičen.