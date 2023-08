Predvsem pa nikoli ne smemo pozabiti, kako in zakaj je nastal proces evropskega sodelovanja in združevanja. Kot antiteza krvave zgodovinske izkušnje, v kateri je bilo umorjenih na milijone ljudi. Evropa je bila, in ostaja, mirovni projekt, ki Evropejce ščiti pred samimi sabo. To ni izgovor za šlampasto opravljanje svojega dela, za napake ali zlorabe, ampak obveza, da se spravi v red in obnaša odgovorno do državljanov, ki jim služi. Če pa v ihti ogorčenja nad višino plač, evrsko ceno cekarja iz Konzuma ali obliko banan pozabimo na to, kako so evropske države tradicionalno reševale medsebojna razmerja v obdobju pred nastankom evropskih integracij, pa vsekakor tvegamo, da se nam zgodovina, tako ali drugače, ponovi.