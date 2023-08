Inženirske napake

Ko smo gledali Turčijo po nedavnem potresu, smo bili izredno presenečeni: medtem ko so nekateri objekti prestali potres brez rušenja in človeških žrtev, se je kaka polovica sesedla kot hiša iz kart in pod seboj pokopala, ubila na tisoče ljudi. Verjetno ni treba biti strokovnjak s področja statike v gradbeništvu, da ugotoviš, da so za praktično vse žrtve bili krivi inženirji, da je šlo za inženirske napake in masovni pomor. Inženirji, ki so asistirali slabim gradnjam, se običajno izgovarjajo na predpise in politične ali ekonomske pritiske, kar pa je nesprejemljivo in za kar ni opravičila. Strokovnjaki na vseh področjih, ki lahko neposredno ogrožajo zdravje ljudi, so dolžni upoštevati pravila stroke. Ali ni nenavadno, da so se projektanti in izvajalci držali pravil stroke, ko je šlo za električne, vodovodne, plinske itd napeljave, nikakor pa ne za ustrezno trdnost gradbenih konstrukcij, kar je prva na seznamu obveznih zahtev v gradbeništvu? Izgleda, da gre tudi v Turčiji za nedotakljive osebe, saj tudi v Sloveniji še ne poznam nobenega inženirja za zapahi, čeprav je napak, pa tudi žrtev bilo kar nekaj.