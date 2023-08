ob poplavah leta 1990 je Lojze Peterle, takratni predsednik vlade, obljubil, da bo Zgornja Savinska dolina dobila vse, kar potrebuje, v desetih letih, da bo varna pred poplavami. Danes, 33 let pozneje, ko nas je ogrozilo že šest poplav, od tega dve stoletni in ena kar tisoč letna, smo pa kje? Vedno na pričetku z ogromnimi škodami. Razen mostov po dolini in nekaj regulacij je vse drugo voda odnesla. Znano je, katere stranke obvladujejo že trideset let naše področje. Kaj so naredile, da stanje ne bi bilo takšno, kot je? Nič. Tudi sedaj se hodijo naslanjat na lopate in deliti zaigrane nasmeške ljudem, ki jim ni do komičnih vložkov, ampak čakamo odrešenika, ki bo nas enkrat za vselej rešil povodenj.

Pismo Mitje Zupana v Dnevniku v petek, 25. 8. 2023, v rubriki Mnenja, razkriva del problematike, ki bi se je morali zavedati vsi vodarji, gradbinci in načrtovalci prostorov. To je en del problemov. Najvažnejši problem je nestrokovni pristop urejanja Drete in Savinje, predvsem pa njenih pritokov. Naredili so nekaj zadrževalnikov gramoza, a kaj ko dvajsetkrat premalo, predvsem pa izlivnih con vode niso predvideli. Vse, kar se je naredilo na obrežjih Drete in Savinje, je bilo nestrokovno in je sedaj pretežni del tega porušen in odplavljen.

Torej, predlagano je bilo že velikokrat, da naj bi za stanje rek in vodotokov skrbele same občine, za finančni del in nadzor pa država. Prepričan sem, da bi bilo vse veliko bolj transparentno in predvsem veliko bolj poplavno varno.

Rok Fazarinc, gradbeni inženir in hidrolog, je zadnje čase veliko prisoten v medijih, kjer komentira, da so odgovorni hidrologi vse naredili, da bi bilo stanje drugačno, če bi le upoštevali njihove predloge. Vseskozi je ta gospod zraven v obliki nadzora in verjetno tudi projektiranja, protestiral pa ni nikoli. V petek zvečer je na Pop TV v oddaji 24 ur na vprašanje novinarja, ali bi bile lahko občine skrbniki in izvajalci poplavne varnosti na svojem področju, dejal, da za čiščenje in košnjo ja, za strokovno izvajanje z gradbenimi deli pa ne. Takoj je bilo jasno, kam pes taco moli, da je v ozadju veliki lobi z velikimi žepi, ki slabo izvaja dela in za nič ne odgovarja, in tako se bodo zgodbe ponovile. Kdo bo odgovarjal za milijardne škode, povzročene zaradi poplav, zaradi slabega izvajanja zaščite proti poplavam? Upam, da bodo zadevo prevzeli tudi kriminalisti in opravili svoje delo. KLS in BSH, dve svetovni podjetji, in drugi so prizadeti do konca, zraven pa še več kot 2000 delavcev z družinami, obveznostmi do bank, torej eksistenčno.

Dragi predsednik, problemi so sicer tudi še drugje za nastajanje poplav, kot je eksploatacija gozdov pred časom in tudi sedaj, gradnja preštevilnih cest in vzdrževanje le-teh, pa seveda podnebne spremembe, v katere nekateri politiki še ne verjamejo, vsekakor pa človeška pohotnost. Na primer: koliko je bilo v naši dolini v zgodovini vodnih objektov, ki so zadrževali vodo? Seveda, kje so sedaj kvazi naravovarstveniki, ki so proglasili naši reki za trajno divje vode, ki so bile na začetku prejšnjega stoletja kultivirani reki?

Ivan Sovinšek, Ljubno ob Savinji